我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣運彩推出「買運彩 瘋足球」世界盃限定活動，由活動大使蕭煌奇擔任代言人，祭出Land Rover名車、現金及黃金等多項好禮，總獎額超過1000萬元，邀請球迷一起瘋世足、抽大獎。（圖／台灣運彩提供）

▲世界盃開踢，台灣運彩推千萬大獎抽，運彩公會再加碼會員獎金，大手筆出手，吸引球迷參與。（圖／運彩公會提供）

2026年世界盃足球賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也持續接受球迷檢驗。神蛙「蛙貴」上一集看好摩洛哥與蘇格蘭握手言和，可惜最終摩洛哥以1比0帶走勝利，讓蛙貴未能成功命中賽果。目前前9戰累積4勝5敗，命中率44.4%，也讓不少球迷開始關心這位「神蛙預言家」能否重返勝利軌道。來到第10集，蛙貴將目光鎖定E組第二輪焦點戰，由四屆世界盃冠軍德國迎戰非洲勁旅象牙海岸，此戰不僅攸關小組龍頭，也被視為E組最受矚目的強強對話，蛙貴看好德國勝出。德國將於台灣時間21日凌晨4點交手象牙海岸，本場台灣運彩賽事編號1027，根據台灣運彩盤口資訊，德國獨贏賠率1.15，和局4.20，象牙海岸勝出5.15。讓分盤部分，德國讓1球賠率1.40，和局（德國剛好贏1球）3.95，象牙海岸受讓1球2.60；德國讓2球賠率2.05，和局（德國剛好贏2球）4.30，象牙海岸受讓2球1.60。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.33、小球2.35；3.5球盤則為大球1.88、小球1.56。本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對德國與象牙海岸之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好德國能夠在正規90分鐘內擊敗象牙海岸，拿下小組賽2連勝。德國首戰以7：1大勝庫拉索，展現強大進攻火力；象牙海岸則以1：0力退厄瓜多，同樣帶著3分進帳。面對這場E組榜首爭奪戰，蛙貴選擇相信經驗與整體實力更勝一籌的德國戰車。根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。目前蛙貴在本屆世界盃預測戰績為4勝5敗，命中率44.4%。面對攸關E組龍頭之爭的重要戰役，蛙貴選擇力挺德國順利過關。究竟神蛙能否成功止敗回穩，將勝率重新拉回5成大關，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。