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認了「雲朵說」？鄭麗文：私下談話的內容

黃暐瀚批國民黨狀況外 內幕直指美方不滿

國民黨主席鄭麗文日前率團訪問美國，期間言行引發各界關注。近日有媒體引述美方消息人士爆料，指鄭麗文在訪美期間的私下對話中，形容與中國國家主席習近平握手的感覺「厚實、柔軟得像是雲朵」，甚至舉止被形容像追星粉絲，引發現場美方人員錯愕。儘管隨行人員第一時間斥為「編故事」，但鄭麗文隨後在記者會上坦承確有此言。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，這顯示美方對鄭麗文頻頻稱讚習近平的言論感到驚訝且反感，才會刻意將消息外流。據《自由時報》報導，美方智庫學者及前官員透露，鄭麗文在與美方人士對話時，主動分享今年4月10日「鄭習會」的握手經驗，形容習近平的手「又大又厚實，柔軟得像是雲朵」，且在談及會面過程時神情手舞足蹈，讓在場的美方成員相當不解。針對報導，起初同行特別顧問及國民黨立委李德維曾憤怒駁斥為編造故事。然而，鄭麗文隨後在記者會上公開證實，這是私下談話的內容，並解釋是因為許多人對她與習近平見面的印象感到好奇才會提起，未來她將不再主動提及。對於私密對話為何會遭到外流，媒體人黃暐瀚發文指出，媒體能掌握如此細緻的談話情節，甚至連電梯口遇見國會議員要求拍照等細節都一清二楚，顯然是擁有來自美方權威管道的消息來源。黃暐瀚批評，在媒體連續揭露獨家消息時，國民黨內部卻毫無警覺，僅憑斥責媒體「抹黑、亂報」試圖過關，完全誤判情勢。黃暐瀚直言，美方之所以會將這些私下對話放話給媒體，就是因為對鄭麗文在美國頻頻讚美習近平的舉動感到不滿與反感，這起事件凸顯出國民黨對情勢判斷完全失守。