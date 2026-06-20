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郭正亮指處分引發民怨 恐衝擊非執政縣市

攸關兩萬人生計！郭正亮質疑陸委會缺乏配套

台東縣長饒慶鈴日前透過預錄影片於海峽論壇致詞，並積極推銷地方水果，陸委會對此表示將依《兩岸關係條例》第33條之1規定，函請主管機關內政部進行行政查處，同時揚言對赴論壇簽約的花蓮縣農會等5個農業單位展開調查。對此，前立委郭正亮指出，若此案成立，未來同樣有計畫將農產品銷往中國大陸的謝龍介、柯志恩、蘇清泉等藍營政治人物都可能成為「預備犯」，台北市長蔣萬安更形同「現行犯」。郭正亮19日在政論節目《新聞大白話》中表示，原本預期饒慶鈴僅以影片形式參與論壇，陸委會不至有大動作，未料政府竟擬將人送懲處，甚至連帶查辦民間農會。郭正亮直言，若此案例成立，未來同樣有計畫將農產品銷往中國大陸的謝龍介、柯志恩、蘇清泉等藍營政治人物都可能成為「預備犯」，而舉辦雙城論壇的台北市長蔣萬安更形同「現行犯」。郭正亮認為，政府若全面介入民間經貿，應交由基層民意來做最終裁判。針對台東當地的產業現況，郭正亮說明，鳳梨釋迦的產業鏈從種植、包裝到運輸，共維持了台東約2萬人的生計。目前正值預計下訂單的關鍵生產期，縣長因基層面臨生計壓力才會急於開拓市場。郭正亮質疑，若陸委會阻礙農產品外銷，屆時農民的生活該由誰負責？他也指出，鳳梨釋迦價格較高，若政府收購並分配給國軍消費，國防部恐怕也難以完全吸收。他批評政府的查處舉措未顧及基層農民生存需求，將激起整體農業縣市選民的反彈。