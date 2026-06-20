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李明賢引賴清德言論、農業部數據反駁失言

藍綠歷年攜手助農民！李明賢盼政務官謹言慎行

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片在大陸海峽論壇致詞，陸委會擬以違反《兩岸關係條例》33條之1相關規定查辦，請主管機關內政部進行了解跟行政查處，陸委會副主委梁文傑稱「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃」，引發熱議；國民黨台北市議員李明賢重批，梁文傑的言論是鬼扯蛋、嘴賤傷農，並舉出農業部數據反駁，強調該作物在國內仍有四成銷售與加工比例，並非如梁所言無人問津。針對梁文傑的說法，李明賢在臉書發文反擊，這番言論讓台東在地果農深感痛心，政務官鬼扯蛋上演嘴賤傷農還是頭一遭。李明賢指出，總統賴清德過去曾公開表達對鳳梨釋迦的喜愛，並承諾絕不會讓農民孤單，他自己也曾在台北市議會的民進黨議員辦公室裡品嚐過這項水果。同時，根據農業部的官方統計，鳳梨釋迦的外銷約占六成，其餘的四成則是在台灣本土進行銷售或加工處理，足證台灣人並非不吃。李明賢強調，過去台東面臨農損時，不分藍綠陣營的立委都會攜手協助農民爭取中央的資源與價格保障。他呼籲政務官應謹言慎行，避免因不當發言衝擊水果市場價格，並痛批這次政務官的發言不當，對農民造成的傷害堪比天災，令人感到十分無助。