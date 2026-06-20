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▲200架無人機突襲莫斯科！（圖／截自Ｘ）

俄烏戰爭近期戰事再度升溫。烏克蘭6月18日對俄羅斯首都莫斯科發動開戰以來規模最大的一波攻擊，一口氣出動約200架無人機，莫斯科市區一座煉油廠隨即爆炸起火，現場濃煙密布、儲存倉頂蓋被炸飛墜地，畫面相當驚悚。不過美媒分析後指出，這起爆炸事件疑似並非烏軍無人機直接擊中，而是俄羅斯自家防空導彈誤擊所致。據《紐約時報》報導，一段經過核實的影片顯示，事發當時有兩枚防空導彈從地面發射，疑似試圖攔截在煉油廠附近飛行的烏克蘭無人機，其中一枚導彈卻以低空飛行軌跡直奔燃料儲存倉，最終在抵達煉油廠附近時引爆。專家分析，該導彈外形與便攜式防空系統（MANPADS）發射的導彈相似，這類武器可由單兵像使用槍枝般操作發射，誤擊風險相對較高。報導指出，這起事件凸顯俄羅斯防空系統正面臨嚴峻考驗——隨著烏克蘭持續加強無人機攻擊力度、試圖突破俄軍防線，俄羅斯為保護首都莫斯科而層層佈署的防空系統，反而可能因應變不及而誤傷自家設施。這場俄烏戰爭自2022年2月全面爆發以來，至今已邁入第五個年頭，戰火未見停歇跡象。根據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今年稍早發布的報告，俄烏雙方軍事人員傷亡總數估計多達180萬人，俄方傷亡軍事人員約120萬人，其中多達32萬5,000人陣亡；烏方傷亡則為50萬至60萬人。軍方陣亡數字方面，根據俄羅斯獨立媒體Mediazona與BBC最新統計，截至2026年6月，俄軍在烏克蘭前線確定已陣亡人數達22萬5,019人，遺囑認證登記人數更高達35萬2,000人，其中21至23歲的年輕士兵死亡人數最多，而「志願軍」陣亡比例尤其慘重。另截至今年6月初，已有7,226名俄羅斯軍官陣亡，並正式確認15名俄羅斯將領死亡。烏克蘭方面，烏克蘭總統澤倫斯基稍早表示，已有約5萬5,000名烏克蘭士兵在戰爭中喪命，仍有許多士兵下落不明。聯合國駐烏克蘭人權監測團統計，戰爭四年間烏克蘭平民死亡人數約1萬4,999人，超過4萬600人受傷，且2025年平民傷亡人數較2024年大幅增加31%，顯示戰事對平民的衝擊不減反增。領土方面，俄羅斯在2022年全面入侵前控制烏克蘭約7%領土，經過四年戰爭後已擴增至19.4%；但值得注意的是，儘管俄軍投入大量軍事裝備與兵力，2025年全年僅新增約0.79%的領土，顯示戰爭已逐漸演變為消耗雙方兵力的拉鋸戰。值得關注的是，原本美國總統川普希望在今年6月底前促成俄烏和談，搶在7月北約峰會前達成共識，但隨著美伊戰爭爆發，華府已無暇全力處理俄烏議題，談判進程因此停滯。分析人士指出，這對莫斯科與基輔而言反而是「喘息空間」——雙方此前在美方壓力下被迫一輪輪談判，如今談判腳步放緩，戰場上的較量恐怕將持續升溫，而莫斯科這次無人機攻防與防空誤擊事件，正是戰事仍在加劇的最新例證。