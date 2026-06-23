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▲林宥嘉當時因多重壓力而罹患腸躁症，之後進一步檢查還發現其他器官嚴重發炎。（圖／翻攝自微博）

38歲林宥嘉近日登上中國Podcast節目《左邊風很大》，提到了自己2018年、2019年那段低潮時期。他透露當時全世界因疫情被迫按下暫停鍵，自己兩個小孩都岀生剛在身分轉換時，爸爸卻檢查出罹患胰臟癌三期，多重壓力讓自己也生病了。事實上，林宥嘉早在此前受訪時，也曾提到自己當時被診斷出腸躁症，還在檢查後發現其他器官都嚴重發炎，而他為了家人與歌迷，努力控制飲食，才漸漸恢復健康。林宥嘉近日提到了自己的人生低潮，他透露在2018年、2019年疫情時期，爸爸確診了胰臟癌三期，讓得知噩耗的他根本無法接受，加上自己孩子都岀生，正面臨身分的轉換，「那時候因為爸爸的關係，我非常研究營養、食物這些東西。」因自責爸爸是不是因為營養不均，才會罹患癌症，這也讓他開始非常注重飲食，只要聽到有人情緒低落的狀況，除了想到身體構造生病外，自己第一個就是會聯想到是否「營養不均衡」。林宥嘉坦承自己當時也因為多重壓力生病，「因為我扛了不同的重擔在身上，第一個是爸爸，然後還有我的家人、還有未來等我的歌迷等等。」這也讓他堅定認為必須要想辦法讓自己好起來。事實上，林宥嘉此前出席活動受訪時，也提過自己曾因擔心家人，而讓自己也生病，被診斷出腸躁症，為避免腹瀉，他還長時間僅吃肉、小黃瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔、藍莓等食物，沒想到後來做檢查，竟發現其他器官肉眼可見的嚴重發炎，讓他忍不住直呼：「還好有去檢查。」