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▲40年內全球人口可能減少一半（圖／美聯社／達志影像）

一項最新學術研究拋出震撼結論：在最壞情況下，全球人口可能在40年內從目前的80至100億，急速腰斬至40至50億。不過研究人員強調，這並非末日預言，而是用數學模型點出人口結構對環境巨變有多脆弱。根據5月22日刊登於學術期刊《混沌、孤子與分形》的最新研究，若地球可持續承載人口數量突然驟降至約20億，到2064年左右，世界人口可能因此減少約50%。研究團隊運用整合過去1萬2,000年人口成長模式的全新數學模型得出上述結論。義大利米蘭大學物理學教授扎科內（Alessio Zaccone）強調：「這並非對未來的預測，只是展示人口結構對快速環境與社會變化有多敏感。目前趨勢相對穩定，並不意味著即將崩潰。」研究指出，能將地球承載力壓縮至20億的極端情境，包括核冬天、全球性流行病大爆發、極端氣候全面崩潰，或多種全球危機同時疊加。扎科內坦言，這是發生機率極低的極端情況，但在人類面臨的環境與地緣政治威脅日益加劇的當下，並非完全無法排除。扎科內表示，這套模型已與各歷史時期人口數據交叉比對，成功重現工業革命期間的人口爆炸，以及1970年代以來的緩慢成長趨勢。他強調建立模型的目的不是散播恐慌，而是「了解最壞情況，讓社會做好準備，提升應對各種緊急情況的韌性」。