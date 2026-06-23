早在72年前的瑞士世界盃，有人生涯前2戰狂進7球，被譽為世界盃最難被打破記錄，他就是匈牙利傳奇射手柯奇什（Sándor Kocsis）。

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柯奇什生涯首戰面對韓國就上演「帽子戲法」攻入3球，下一戰面對西德更單場狂轟4球，前2場短短180分鐘內，他就踢進7球，至今仍是「世界盃生涯前2場進球數最多」的世界紀錄。

他先後被診斷出患有白血病、胃癌，1979年左腳甚至不得不截肢，此番種種也讓他患上憂鬱症。

1979年7月22日，年僅49歲的柯奇什從巴塞隆納一家醫院的四樓窗戶墜下身亡。

挪威「魔獸」哈蘭德（Erling Haaland）今（23）日10分鐘內獨進2球，率隊3：2贏球晉級，哈蘭德世界盃生涯前2場就攻進4球，展現超狂進球效率，但距離歷史紀錄仍很遠。儘管柯奇什名震天下，但生涯晚期卻過得悽慘，因戰爭無法回到故土，經營酒吧倒閉破產、罹患白血病左腳截肢等多重打擊，讓他得了憂鬱症，最終49歲就跳樓自殺，結束讓人唏噓的一生。1929年出生於匈牙利首都布達佩斯的柯奇什，23歲就率領匈牙利奪下奧運足球金牌，隔年與世界球王費蘭（Ferenc Puskás）率隊出戰1954年瑞士世界盃，代表當時威震世界的匈牙利黃金一代首次參賽，儘管匈牙利該屆決賽2：3遭到西德逆轉、無緣捧盃，但仍不減柯奇什該年神蹟，該屆賽會他5場就踢進11球，拿到當屆世界盃金靴，最具代表性的頭槌射門，讓他獲得「金頭」稱號。柯奇什生涯為匈牙利國家隊出賽68場就攻進75球，進球效率與哈蘭德相比毫不遜色。但柯奇什走上神壇的2年後，因一場意外，導致生涯急轉直下。1956年，匈牙利爆發反抗蘇聯控制的「匈牙利革命」，當時柯奇什隨俱樂部正在海外參加歐洲冠軍盃，隨著國內局勢惡化、蘇聯坦克開進布達佩斯，匈牙利一眾球星紛紛遠走海外避難、展開流亡生涯，其中就包含柯奇什。柯奇什與費蘭、齊博爾·佐爾坦（Zoltán Czibor）等人，一度被匈牙利政府視為叛國，柯奇什甚至遭到國際足聯（FIFA）長達1年全球禁賽。流亡初期的他一度無球可踢，直到1958年在巴薩球星庫巴拉（László Kubala）引薦下，柯奇什與隊友齊博爾才一同加盟西班牙豪門巴塞隆納，在那裡安度他的職業生涯。1965年退役後，柯奇什選擇定居巴塞隆納並開設一家酒吧，但由於他性格內向、不擅交際，酒吧經營不擅倒閉、他也趨近於破產，且更加不幸的是，此時病魔找上他，甚至摧毀他的晚年。關於他的死因至今仍是一團謎霧，官方說法是他因不堪癌症病痛折磨、憂鬱而選擇自殺；但也有一種說法是，他只是在病房窗邊試圖呼吸新鮮空氣時，因身體虛弱不慎失足墜落。柯奇什作為一代世界名將，最終就以這種方式結束傳奇而坎坷的一生。難過的是，直到2012年，他的遺骨才終於被接回故鄉布達佩斯安葬，讓這位流浪半生的匈牙利足球英雄入土為安。出生日期：1929年9月21日逝世日期：1979年7月22日（享年49歲）出生地：匈牙利布達佩斯場上位置：前鋒 / 中鋒身高體重：177公分、82公斤知名綽號：金頭 (Golden Head)生涯榮譽：1952年赫爾辛基奧運會金牌、1954 年瑞士世界盃亞軍進球效率：代表匈牙利出賽68場，瘋狂轟入75球，每場平均1.10球