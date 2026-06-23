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▲基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在2017年參加全壘打大賽，事後他坦承這是他造成左肩受傷，不得不在季後動手術的主要原因。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

一直以來，明星賽的全壘打大賽的規則一直都備受爭議，今年大聯盟終於決定取消行之有年的計時制，改成第一輪每人揮擊20球，4強單淘汰與決賽每人各揮15球，以及最後一球開轟後可以無限追加球數直到不再開轟的規定。然而，修改規則的動機並不只是怕累著參賽者甚至導致受傷，還以觀眾角度為出發點，要讓他們得以專心欣賞球員揮棒，而非分心盯著計時器。大聯盟自從1985年開辦全壘打大賽之後，歷經多次規則修改，在今年之前，最新的規則是首輪擊球時間3分鐘或揮擊40球，以其中一項先到者為依據，此外還有額外獎勵時間，在揮擊3出局前可以持續出棒，其中若敲出425呎以上的全壘打可以多獎勵一個出局數。次輪和決賽則是2分鐘或27球其中之一。從上述規則可以知道，想在全壘打大賽中拿下好成績，除了打得好之外，還要揮得快，但節奏也不能快到打者跟不上，否則會造成反效果，因此打者與餵球者的默契就很重要了。但無論如何，在「限時」之下，參賽者神經繃得緊，又得持續快速揮擊，而且很可能都會全力揮擊，所以一直有那種容易導致肌肉拉傷的爭議。近年來，因為參加計時制全壘打大賽而導致受傷的例子主要有2個。一是2023年白襪隊小羅伯特（Luis Robert Jr.）在全壘打大賽中拉傷小腿，因而無法參加隔天的全明星賽，另外就是洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在2017年參加全壘打大賽，事後他坦承這是他造成左肩受傷，不得不在季後動手術的主要原因，2018年他因此只出賽112場。也有幾個例子是因為有所顧慮而辭退全壘打大賽的，2019年釀酒人隊葉立奇（Christian Yelich）原定參加全壘打大賽，但因持續的背不舒服，在開賽幾小時前辭退，2021年教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則是為了保護左肩而推辭。那麼，到底參加這種型態的全壘打大賽，對選手會有什麼樣的影響？2024年贏得中職全壘打大賽冠軍的台鋼雄鷹外籍強打魔鷹（Steven Moya）在受訪時曾表示，「很多時候，選手在打全壘打大賽時會失去揮棒的流暢度和手感，因為是在時間內打越多支越好，你的目標會改變，變成很多球是會去拉打，或是改變擊球策略，也許會影響到之後的揮棒和正規賽季的表現。」但魔鷹也補充說明，「其實對參賽選手來說也可以說是兩面刃，有時候會傷害到你、影響到你，但有時候也會幫助到一位選手，當手感和狀況沒有那麼好，靠著打全壘打大賽去修改一些機制，或找到一些靈感，說不定表現會更好。」魔鷹的說法直指可能造成受傷的另一面，就是一定程度影響之後的打擊狀況或揮棒機制，所以美國媒體和社群網路間也曾流傳「全壘打大賽咀咒」（Derby Curse）的說法，最有名的例子是2015年道奇隊佩德森（Joc Pederson）在明星賽前敲20轟，OPS+（標準化「上壘率+長打率」，聯盟平均值為100）來到139，但參戰全壘打大賽，明星賽後只敲6轟，OPS+掉到71。但整體來說，並無太多實例可證實這項咀咒的存在。整體來說，各方面對於全壘打大賽採用計時制是普遍不太滿意的，受傷率增加、影響調整都是可能的原因，但大聯盟這次修改規則卻另外針對球迷感受。今年的全壘打大賽將在美國時間7月13日於費城市民銀行球場舉行，轉播單位也從合作多年的ESPN改成Netflix，大聯盟執行策略時，著重在提升觀眾的觀戰體驗，發現過去在倒數計時的最後階段，觀眾會因為注意計時也漏掉選手揮棒的畫面，轉播單位另外徵詢球員的意見，於是做出這次的修正。在實施計時制之前，全壘打大賽曾採用出局制，也就是參賽者在累積達規定失敗次數之前，可以無限揮擊。但因選手可以選擇不揮棒（不計失敗或揮棒次數），出手會變得很謹慎，而一旦打順了，全壘打往往會打不停，因此時間經常會拖得很長，至少整個耗時會變得很重控制。改成傳統的「次數制」就是種折衷方式，雖然選手不揮棒的比例會增加，沒有時間壓力，節奏也會放慢，但至少，「無限揮擊」僅限最後一球開轟，還有「揮棒次數」的限制，時間就不至於拉得太長。