備受矚目的全新遊戲主機 Steam Machine 今（23）日正式在台灣開賣，官方授權經銷商 KOMODO 也公布主機各項資訊，其中最受熱議的，肯定還是一台36888元的價格，讓許多玩家直呼價格太過昂貴，甚至認為自行組裝電腦或許更划算，成為近期遊戲圈的熱門話題。
根據官方公布的售價資訊，Steam Machine 共推出四種方案，基本 512GB 版本定價為36888元，搭配控制器的套裝則為39888元；高容量2TB機型售價為47888元，套裝則逼近50000元，2TB機型額外隨附兩款可更換的前面板，讓玩家能根據個人喜好客製化主機外觀。
硬體規格方面，Steam Machine 搭載半客製化的 AMD 處理器與 RDNA 3 顯示卡，配備16 GB記憶體8 GB顯示記憶體，根據外媒實測推估，Steam Machine 的遊戲效能約等同於 RTX 3060 顯示卡，並與 PS5 主機表現相當，在支援 AMD 相關技術的情況下，也能在客廳電視呈現4K畫質與60幀的遊戲畫面。
Steam Machine 定價過於昂貴不只在台灣發生，日前國外發售時也有相關話題，開發商 Valve 坦言，價格居高不下的關鍵在於記憶體與儲存組件成本飆漲，過去一年零件價格變化劇烈，供應商拒絕長期合約並要求每月重新報價，導致成本攀升，甚至有一段時間出高價也買不到零組件。
Steam Machine 主要定位還是客廳專屬的電腦延伸，玩家登入帳號即可存取完整遊戲庫，並支援雲端存檔無縫接軌進度，擴充連線方面一應俱全，機身配備網路孔、多種影音輸出介面，無線傳輸則支援最新 Wi-Fi 技術與藍牙。
為提供多元選擇，Valve 也宣布開放玩家利用自選的電腦零組件打造專屬主機，回應認為原廠定價太貴的玩家需求，目前自組系統主要支援 AMD 顯示卡，但官方透露已與 NVIDIA 密切合作，未來將持續擴大硬體支援。
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Steam Machine 定價過於昂貴不只在台灣發生，日前國外發售時也有相關話題，開發商 Valve 坦言，價格居高不下的關鍵在於記憶體與儲存組件成本飆漲，過去一年零件價格變化劇烈，供應商拒絕長期合約並要求每月重新報價，導致成本攀升，甚至有一段時間出高價也買不到零組件。
為提供多元選擇，Valve 也宣布開放玩家利用自選的電腦零組件打造專屬主機，回應認為原廠定價太貴的玩家需求，目前自組系統主要支援 AMD 顯示卡，但官方透露已與 NVIDIA 密切合作，未來將持續擴大硬體支援。