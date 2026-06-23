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▲布魯克林貝克漢最新廣告，拿家庭失和醜聞做趣味哏，被網友罵沒有下限，十分沒品，不過據估計可因此賺進百萬美元。（圖／翻攝自 IG@brooklynpeltzbeckham）

▲貝克漢家族中最帥氣的老二羅密歐（左），跳上大銀幕主演有BL元素、描述網球選手生活的新電影，受到各方矚目。（圖／翻攝自Variety）

貝克漢家族撕裂，情況依舊沒有好轉。維多莉亞貝克漢在國際父親節發布向老公大衛致敬的訊息中，還是放上了昔日全家合照，連公開切割家人、與大家都鬧翻的長子布魯克林也在內，很明顯有求和之意，布魯克林被稱對此氣憤不已。他最近發布一支暗諷家族醜聞的廣告，據稱可賺百萬美元，被網友批「超沒品」；而家裡公認長最帥的老二羅密歐，則跳上大銀幕在描述網球員的BL新片中亮相。全球知名的英國貝克漢家族分成兩邊，布魯克林就是要跟其他人唱反調，也擺明了不想要跟家人扯上任何關係，不只讓爸媽傷心，也令弟妹們非常不解，羅密歐和排行老三的克魯茲、么妹哈珀，都因為沒跟爸媽鬧翻也被他一併封殺。布魯克林之前在廣告上對著鏡頭說道：「你們會好奇，我為什麼要在家裡看2026世界盃足球賽？真是說來話長。」接著把門票扔到桌上，暗諷家庭失和，網友覺得實在毫無底限，很欠罵。布魯克林是為外送平台DoorDash拍攝廣告，沒想到拿自己家的風波來當趣味哏，一堆網友認為超惡劣，罵聲不斷。不過他被推算有望因為這支廣告賺進百萬美元，況且不止大錢進帳，還象徵著他的名字現在是能拿來當作吸引觀眾的來源，往後業配或是代言的機會有可能不會少，如果真是這樣，他將逐漸打響個人品牌，更有條件跟家人鬥到底。大衛與維多莉亞貝克漢對於幾個孩子都是寵愛有加，布魯克林身為長子，自然從出生到長大都有相當多的資源，可是他從小就被外界認為是靠爸媽族，沒有太多個人的本事。倒是長得比他更高、更具時尚帥氣感的羅密歐，不管是擔任足球隊員的表現，或是作為時尚品牌模特兒，得到的評價都更好，也被公認是幾個兄弟裡外型最出色的。他將在大銀幕上出現，邁出擔任電影演員的第一步。羅密歐的新片《Forty Love》將描述網球在爭取獎牌的過程中，碰到新的強勁對手，彼此之間竟然除了在球場上的競爭外，還有情感上的火花，外電報導已經公開點明片中將有同志戀情的元素，而羅密歐和法國男星保羅基爾歇的BL尺度會到何種程度，也引起外界好奇。除了他們之外，資深影后凱薩琳丹妮芙、編導演全才吉利翁卡涅等大咖也會在片中亮相。