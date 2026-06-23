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▲簡簡承認去上海微調臉蛋，眼睛還在消腫中。（圖／IG@saoirse0319）

網紅鄧佳華跟女友簡簡（簡宛儀）去年分分合合，直到今年1月男生出獄後，2人才重修舊好，多次約會拍片放閃大眾，不過最新的影片卻驚呆網友，畫面中的簡簡頂著素顏意外美到網友，她也回覆粉絲承認整形，「醫美微調而已，主要還是走自然路線」，也表示是飛到上海動刀，很樂意介紹粉絲相關資訊。鄧佳華PO出新影片，旁邊的女生頂著素顏亮相，清純、白牙的模樣讓人起初無法確定是否簡簡，「簡簡素顏嗎？很漂亮欸！」、「簡簡素顏好漂亮」、「素顏是簡簡嗎？」簡簡也在留言回應是本人，大家也發現她眼睛疑似動刀、雙眼皮變得更明顯。簡簡的素顏意外引發迴響，她也在IG親自回應有動刀，「其實醫美微調而已，主要還是走偏自然路線。」她感謝過去支持自己的粉絲，也謝謝接納自己整形的人，「盡量想跟原來不差太多，目前眼睛還在消腫，過後會更自然好看。」她還透露自己是去上海微整，如果有粉絲需要，很歡迎大家留言詢問。簡簡本名簡宛儀，是網紅鄧佳華的女友，但男生因2023年偷拍一案遭判6個月徒刑，於去年（2025）入獄時，她單方面分手他，引來一陣熱烈討論，沒想到後來鄧佳華出獄2人莫名復合，鄧佳華甚至下跪求婚，雖然簡簡沒有答應，但他們至今仍黏在一起拍片放閃，常是社群上的焦點。