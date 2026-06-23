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▲廖思惟閱讀童書母愛爆棚（如左圖），還被眼尖網友發現將名牌包放地上（如右圖），看起來非常隨興。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

「台灣第一名媛」孫芸芸、微風集團董事長廖鎮漢的26歲愛女廖思惟（Trinity），在3月底爆出未婚生子後，孫芸芸也傳出常常被捕捉飛到澳洲照顧孫女。而近日廖思惟在社群曬岀當媽後的近況，不只母愛爆棚的看童書，還疑似是念給女兒聽。除此之外，有眼尖網友發現，她竟把要價近9萬元的名牌包丟地上，再度引發熱議。廖思惟近日於IG分享多張於德國的近況照，只見她在街頭喝咖啡、與友人自拍、在復古拍貼機拍照等。其中，在復古拍貼機的照片中，還被眼尖網友發現廖思惟竟把官網售價8萬7900元的Alaïa灰米色「臘腸狗包（Le Teckel）」，放在拍貼機內部的角落地上，前面還有兩杯飲料，看起來非常隨興。除此之外，一張廖思惟閱讀英文童書《巫婆的掃帚（Room on the Broom）》的照片，也引發眾人關注。只見她將書攤開放在腿上，旁邊角落還能看見粉色的衣物，被猜測是在說故事給女兒聽，氛圍看起來非常溫馨。廖思惟在3月底爆出未婚生子的消息後火速承認，女兒目前也已經2歲多，孫芸芸還為了照顧孫女，時常在澳洲被目擊。雖然廖思惟與家人們都從未在社群分享過跟女兒相關的照片，但母女倆的一舉一動仍備受關注。