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脫掉背心避打擾 急診室卻秒變認親現場

包成「麵龜手」上節目 自嘲可能多拿同情票

民進黨南投縣長參選人温世政昨晚進行家戶拜訪時，意外遭護主心切的家犬咬傷右手食指。儘管鮮血直流，他仍強忍疼痛完成剩餘100多戶拜訪行程，晚間10點多才到醫院掛急診、施打破傷風疫苗。為了不造成民眾壓力，他特地脫下競選背心再進醫院，沒想到仍被不少人一眼認出，走出醫院才恍然大悟「原來我的看板就掛在急診室對面！」温世政昨天從早到晚馬不停蹄進行家戶拜訪，頂著高溫烈日奔波地方，一度熱到快中暑。晚間走訪草屯鎮御史里進行陌生拜訪時，民宅大門一開，屋內飼養的犬隻突然衝出，站在最前方的温世政首當其衝遭咬傷。雖然狗主人立刻上前制止，温世政的右手食指仍被咬出傷口。他沒有中斷行程，一路握著傷口、忍痛繼續拜訪，把里內剩餘的一百多戶全數跑完，才由助理載往草屯佑民醫院就醫。温世政透露，進入醫院前特別把競選背心脫下，希望低調看診，不要對其他病患造成壓力，沒想到一踏進急診室，「幾乎所有人都認識我」。他表示，深夜時段急診室依舊擠滿候診民眾，自己乖乖排隊等候，看著忙碌穿梭的醫護人員，讓他感觸良多。過去身為牙醫師，總是從急診室另一頭進入診間看病人，如今卻是從急診大門走進來當病患，角色互換的感覺格外深刻。他也大讚台灣醫療體系效率驚人，從包紮、打針到領藥，整個流程10多分鐘內完成，醫護人員動作熟練、分工流暢，收費僅400多元，讓他忍不住讚嘆：「台灣的醫療與健保真的很棒！」温世政今（23）日北上接受資深媒體人周玉蔻廣播節目《新聞放鞭炮》專訪，手上厚厚的包紮格外醒目。周玉蔻見狀驚呼：「你包成這樣要怎麼跟選民握手？」温世政展現一貫幽默，笑著回答：「這樣可能有同情票，哈哈哈！」談到受傷經歷，他也藉機提出對南投醫療資源的觀察。他表示幸好這次受傷地點是在草屯鎮，醫療資源相對充足；若發生在偏鄉地區，處理起來恐怕沒那麼方便。回鄉投入選戰數個月來，他發現南投部分基礎建設與公共服務現況不如預期，直言國民黨執政20多年後，「比我想像的還不OK，甚至是退步的」，未來希望透過選舉帶動改變。