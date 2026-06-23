台灣到底缺不缺電？經濟部最新公布「114年度全國電力資源供需報告」，雖然 2025 年全台總用電量因氣候與傳統產業下滑而微幅下降，但因應半導體持續擴廠與全台大蓋 AI 資料中心，官方大幅上修未來需求預估。未來十年的全國用電需求年均成長率直接飆到 2.5%，相較於過去十年的 1.24% 呈現「翻倍成長」，顯見未來的供電穩定度將面臨全新挑戰。
🟡 別再怪吹冷氣！學者：少蓋電廠靠大戶智慧化
針對經濟部這份最新的電力體檢報告，台灣科技媒體中心（SMC）邀請國內電力能源專家發表關鍵觀點。簡言之，未來的電力需求大幅增長，主因在於科技產業與新興製程的擴充。國立臺灣科技大學電子工程系特聘教授魏榮宗一針見血地指出：「少蓋一座電廠的最佳方式，絕對不是要求一般民眾少開冷氣！」
魏榮宗認為，政府應該把「深度節能」升級為實際的「第一電源」。他呼籲經濟部強制大型工業用戶、半導體廠、AI 伺服器機房導入自動能源管理（如 ISO 50001），並訂定嚴格的電力使用效率（PUE）與廢熱利用標準。補助政策也應從過去的「買設備補助」改為依據「實際省電量、削峰量」給予績效補助。只要讓工業系統、冰水主機全面智慧化並維持高能效運轉，就能從根本減輕系統負擔。
🟡 綠能看得到吃不到？關鍵在夜尖峰電力銜接
隨著太陽能等再生能源建置增加，大眾常疑惑為何傍晚太陽下山後，電力系統反而容易出現吃緊的狀況？魏榮宗表示，政府今年報告增加「再生能源裝置容量」作為檢討指標雖然務實，但單看裝置數字容易流於形式，必須改看「有效供電」。因為太陽光電在白天發電量很充沛，但真正的供電壓力，是落在太陽下山後的「夜間尖峰」。
魏榮宗與國立臺北科技大學工業工程與管理系副教授徐昕煒皆強調，真正該追蹤的是綠能在關鍵時段的實際貢獻。徐昕煒指出，綠能具有間歇性，隨著供電壓力逐漸由日間轉向夜尖峰，政府評估政策進度時，必須同步追蹤用電尖峰時的有效容量、棄電率、以及大型光電與風電的「儲能搭配率」，電網才不會在夜間失去調度支撐力。
🟡 狂蓋天然氣發電廠？學者憂恐面臨碳鎖定風險
為了補足電力缺口，經濟部報告也明顯上修了燃氣（天然氣）機組的規劃。然而，徐昕煒示警，燃氣發電雖然有助於穩定當下的供電，但過度擴張將帶來液化天然氣（LNG）進口依賴過高、電價容易受國際氣價波動影響，以及未來的排碳「碳鎖定風險」。燃氣應被定位為綠能發展的「橋接與備援資源」，而非長期低碳轉型的唯一答案。
魏榮宗也建議，新建的天然氣機組必須具備未來改裝「混氫」、低碳燃料或碳捕集（CCUS）的改造彈性。同時，為了防範安全、地震、颱風或網路攻擊等極端情境壓力測試，國家應評估將天然氣的安全戰略儲備天數提高到 21 至 30 天的可能性，才不會讓天然氣的供應鏈成為國安與能源安全的脆弱破口。
🟡 AI成吃電怪獸 專家籲建立多情境風險管理
對於今年報告將 AI 用電需求上修，徐昕煒認為這項預測「偏向審慎合理」。但他提醒，國際研究普遍指出 AI 與資料中心的用電成長具有高度不確定性，加上台灣同時掌握半導體製造、先進封裝與伺服器供應鏈，用電壓力極高。
徐昕煒強調，電力系統規劃不能只依賴單一的估計值，必須建立「多情境模型」來管理不同機率下的用電風險。報告未來若能強化多情境模型、揭露關鍵假設，並將需求反應、用戶端儲能與電網韌性正式納入整體規劃架構，將更能回應產業發展、能源轉型與社會信任三方面的要求。
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針對經濟部這份最新的電力體檢報告，台灣科技媒體中心（SMC）邀請國內電力能源專家發表關鍵觀點。簡言之，未來的電力需求大幅增長，主因在於科技產業與新興製程的擴充。國立臺灣科技大學電子工程系特聘教授魏榮宗一針見血地指出：「少蓋一座電廠的最佳方式，絕對不是要求一般民眾少開冷氣！」
🟡 綠能看得到吃不到？關鍵在夜尖峰電力銜接
隨著太陽能等再生能源建置增加，大眾常疑惑為何傍晚太陽下山後，電力系統反而容易出現吃緊的狀況？魏榮宗表示，政府今年報告增加「再生能源裝置容量」作為檢討指標雖然務實，但單看裝置數字容易流於形式，必須改看「有效供電」。因為太陽光電在白天發電量很充沛，但真正的供電壓力，是落在太陽下山後的「夜間尖峰」。
魏榮宗與國立臺北科技大學工業工程與管理系副教授徐昕煒皆強調，真正該追蹤的是綠能在關鍵時段的實際貢獻。徐昕煒指出，綠能具有間歇性，隨著供電壓力逐漸由日間轉向夜尖峰，政府評估政策進度時，必須同步追蹤用電尖峰時的有效容量、棄電率、以及大型光電與風電的「儲能搭配率」，電網才不會在夜間失去調度支撐力。
為了補足電力缺口，經濟部報告也明顯上修了燃氣（天然氣）機組的規劃。然而，徐昕煒示警，燃氣發電雖然有助於穩定當下的供電，但過度擴張將帶來液化天然氣（LNG）進口依賴過高、電價容易受國際氣價波動影響，以及未來的排碳「碳鎖定風險」。燃氣應被定位為綠能發展的「橋接與備援資源」，而非長期低碳轉型的唯一答案。
魏榮宗也建議，新建的天然氣機組必須具備未來改裝「混氫」、低碳燃料或碳捕集（CCUS）的改造彈性。同時，為了防範安全、地震、颱風或網路攻擊等極端情境壓力測試，國家應評估將天然氣的安全戰略儲備天數提高到 21 至 30 天的可能性，才不會讓天然氣的供應鏈成為國安與能源安全的脆弱破口。
🟡 AI成吃電怪獸 專家籲建立多情境風險管理
對於今年報告將 AI 用電需求上修，徐昕煒認為這項預測「偏向審慎合理」。但他提醒，國際研究普遍指出 AI 與資料中心的用電成長具有高度不確定性，加上台灣同時掌握半導體製造、先進封裝與伺服器供應鏈，用電壓力極高。
徐昕煒強調，電力系統規劃不能只依賴單一的估計值，必須建立「多情境模型」來管理不同機率下的用電風險。報告未來若能強化多情境模型、揭露關鍵假設，並將需求反應、用戶端儲能與電網韌性正式納入整體規劃架構，將更能回應產業發展、能源轉型與社會信任三方面的要求。