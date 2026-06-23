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潤泰集團總裁尹衍樑辭世之後，南山人壽今（23）日舉行股東會，由其獨子、也是南山人壽董事長尹崇堯親自主持，這也是尹崇堯在父親過世後首度公開露面。面對股東關切上市（IPO）時程及明年是否有望發放現金股利，尹崇堯也做出正面回應，除重申IPO仍是公司最大優先，但不論下一步重大決定如何，「解決勞資問題」都是關鍵前提，公司一定會在取得所有利害關係人、包括企業工會的祝福後，才會積極推動。同時，他也強調，絕對會以發放現金股利為最大目標。南山人壽因長期面臨勞資糾紛，使得上市之路受到考驗。今日在股東會場外，台北市南山人壽企業工會逾百人陳情抗議，高喊「上市要祝福，協商共解決」。對此，尹崇堯在股東會上也重申，勞資爭議是上市之前的重要關鍵，公司絕對不會迴避。針對業務員合約性質的歷史共業，他解釋，目前行政法院與民事庭的判決確實存在很大差異，但他強調，即便認知不同，他身為負責人的有絕對的誠意與信心，深信雙方透過持續、實質的溝通，一定可以跨越這個巨大的法理分歧。對於南山人壽未來會單打獨鬥還是多元金控？尹崇堯表示，推動IPO是最大優先目標，他的立場也始終如一，必須在「取得利害關係人的祝福」下前進。南山人壽已於去年與工會簽署勞資協議，具體建立起常態性的溝通管道。對於工會成員認為過去的討論實質進展不如預期，尹崇堯允諾，股東會結束後，身為南山人壽負責人有誠意及決心解決，也會督促相關部門積極進一步協商討論他也提到，南山人壽因為不是流動股票，不能完整反映南山人壽價值，股價相較淨值非常低，除流動性問題，現在股價不是評價南山人壽價值很好方式，等到獲得所有利害關係人祝福，上市後應會比較能反映南山人壽價值。除了上市進度之外，股東也關心南山人壽股利政策，尹崇堯表示，為了今年正式接軌IFRS 17新制，必須厚實資本，在扣除未來的必要準備、提存外匯價格準備金及公積之後，今年還是決定不發放股息，但公司「資本適足率（RBC）絕對沒問題」，他也向股東承諾，為了公司的長期永續經營，未來絕對會以發放現金股利回饋股東，作為最督促與努力的重要目標，請股東不用擔心。南山人壽去年合併稅後盈餘約290億元，累計合併新契約保費約為930億元，年成長10%，長照商品市場占有率更勇奪業界第一。2026年保險業正式接軌IFRS 17，受惠於優質資產配置，南山人壽接軌日的合約服務邊際（CSM）餘額高達3748億元，位居業界前段班，在此基礎下，接軌日調整後之淨值大幅推升至5932億元，淨值比高達11.3%。