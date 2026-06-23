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由「日劇男神」木村拓哉領銜主演《電影版教場：驪歌》將於本週五（6/26）在台上映，這部作品長年被粉絲譽為是日本演藝圈的「明星搖籃」，歷屆學生陣容如川口春奈、目黑蓮、福原遙、赤楚衛二到森七菜都在參演後陸續躍升為晨間劇、大河劇與熱門影劇的當家主演。被問到是否抱持著「培育年輕演員」的心態接演本作，木村拓哉卻語出驚人表示：「我最討厭那種想法。」更笑稱：「片場又不是養殖場。」並進一步解釋：「這並非培育，而是一對一的對決。」《電影版教場：驪歌》是《教場》系列集大成的最終篇章，談到《教場》能夠持續掀起話題、吸引無數觀眾投入的原因，木村拓哉說：「我覺得是它的『異質性』。這個故事其實和現在這個時代的價值觀有些背道而馳，就像在製作一道超辣的料理，觀眾會忍不住想問：『這麼辣的東西，你居然能一路吃到最後？』」一句話精準點出《教場》不同於一般熱血勵志作品的獨特魅力。木村也強調《教場》的「辣度」從來不是單靠一個人所完成：「那種辣度其實是在拍攝現場共同創造出來的。有了共演者之後，到底要加多少辣才會決定下來。」他認為，正因為每位演員都全力投入、彼此碰撞出真實火花，才造就出《教場》系列獨有的緊張感與臨場感。正因為這樣，「風間教場」的歷代學生陣容，都成為《教場》系列最受矚目的亮點之一，更獲譽是日本影劇圈的「明星搖籃」。從川口春奈、目黑蓮、福原遙、赤楚衛二到森七菜等人氣演員，都曾經歷過風間教官的嚴格考驗，而許多人也在演出《教場》之後，陸續躍升為晨間劇、大河劇與熱門影劇的當家主演，讓「風間教場」儼然成為新生代演員夢寐以求的試煉舞台。被問及是否抱持著「培育年輕演員」的心態參與《教場》演出，木村拓哉毫不猶豫否定這項說法：「如果我能對共演者帶來正面影響，當然很高興，但我從來不覺得自己一定要站在中心。」木村坦言，自己其實相當排斥外界將《教場》視為培養後輩的場所，更直率表示：「我最討厭那種想法。」他甚至語出驚人笑稱：「片場又不是養殖場。」木村解釋：「養殖是為了提高生產效率，但演戲不是這樣。真正能通過鏡頭考驗的表演，往往不是被精心培養出來的，而是像天然野生般真實存在的東西。」在他看來，《教場》從來不是前輩帶領後輩的教學現場，而是一場場毫不保留的實力碰撞：「這並非培育，而是一對一的對決。」至於跟年輕演員合作，究竟能帶來什麼樣的收穫？木村說：「正因為學生們都拿出真正的實力與認真態度，我只要站在他們面前，自然而然就會感受到所有人的認真與專注，都匯聚到同一個地方，而那種力量，正是在幫助我建構『風間』這個角色。」木村更謙虛表示，與其說是自己在塑造角色：「倒不如說，是大家全力以赴所投向的那股力量，共同創造出風間這個人物。」也正因為這樣，《教場》才能一次次誕生出令人難忘的角色與演員，並在日本影劇圈留下屬於自己的傳奇。《電影版教場：驪歌》劇情描述在培育未來警察的封閉學校「教場」裡面，一旦被判定失格的學生，只有被殘酷淘汰的命運。懷抱夢想、野心與不可告人的祕密，第205期警校學生們迎來最嚴苛的考驗，而站在他們面前的，正是擁有敏銳洞察力、能看穿任何謊言的冷酷教官風間公親（木村拓哉 飾演）。隨著學生們深藏內心的黑暗面逐漸曝光，有人被迫退學，也有人一步步被逼向崩潰邊緣，但風間對真相的追查仍未止歇。警校內部暗潮洶湧，每個人都隱藏不可言說的祕密。而在這時，十崎的妹妹紗羅遭人綁架，風間教場的畢業生們也全面展開追查，卻意外發現，綁匪似乎計畫在第205期學生的畢業典禮當天，策劃一場撼動警界的重大事件。由木村拓哉領銜主演，集結一流星光卡司共同演出的《電影版教場：集結》正在Hami Video影劇館+、friDay影音、MyVideo三大台灣平台熱播當中；最新《電影版教場：驪歌》即將在本週五（6/26）於台灣隆重大銀幕獻映。片商也公布戲院入場特典，只要在各影城開放販售日起，購買本片電影票乙張，即有機會獲得「A3主視覺海報」乙張，數量有限，送完為止。