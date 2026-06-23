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▲麥特戴蒙（左）與千黛亞（右）在《奧德賽》有對手戲，觀眾頗為期待。（圖／UIP提供）

並且以最巔峰的狀態火力全開，精彩可期。他和千黛亞雖然都在這部片子里，由於故事線的關係，不見得會有對手戲，影迷也都很好奇。



▲《奧德賽》是克里斯多夫諾蘭首部古裝史詩大片。（圖／UIP提供） 羅伯派汀森迫不及待想看成品 《奧德賽》成最貴R級片



至於扮演逼迫主角妻子改嫁、帶有反派意味角色的羅伯派汀森，則稱從讀到劇本的那一刻起，就像是一名普通觀眾、在想像這部片最終呈現的樣貌， 甚至比任何人更渴望早日看到整部電影，坦言：「 我等不及想看到他們拍出的成果了。」



《奧德賽》將於7月17日全台上映，諾蘭並沒有為了電檢分級而犧牲片中的畫面，確定在美國列入17歲以下觀眾要求由成年人陪同入場的R級、成為史上最貴的R級電影。不過諾蘭的招牌加上麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、安海瑟薇、莎莉賽隆、千黛亞等大牌陣容，預計仍會是今年暑期賣座最熱烈的強片之一，值得拭目以待。



▲《奧德賽》有部分船上的內容，拍攝難度很高。（圖／UIP提供）



曾經為用黑人奧斯卡得主露琵塔妮詠歐扮演「世界第一美人」海倫而引發爭議的《奧德賽》，是名導演克里斯多夫諾蘭今年力作，受到外界高度關注。該片卡司陣容超豪華，領銜主演的麥特戴蒙，表示是他演藝生涯中規模最龐大、也最具雄心壯志的電影。還在新婚燕爾階段的《蜘蛛人》夫妻湯姆霍蘭德、千黛亞，分別扮演主角的兒子和他的守護神雅典娜，觀眾也好奇他們是否有機會在片中碰面？《奧德賽》是克里斯多夫諾蘭首部古裝史詩，用了他最愛的IMAX技術拍攝，希望以巨型銀幕打造前所未有的沉浸式觀影體驗。麥特戴蒙扮演主角—伊塔卡國王奧德修斯，要在特洛伊戰爭之後返回家園，卻在一路上遭遇各種險阻，還有神明出來攪局。片子以違逆諸神」為核心意象，本片展開一場橫跨神話與人性的傳奇旅程，不僅麥特認為是他演藝生涯中規模最大的影片，扮演雅典娜女神的千黛亞也盛讚諾蘭在動作和奇幻場景之外，同時注入情感、人性與真實感。片中湯姆霍蘭德扮演麥特戴蒙的兒子，為了能夠參與這部片的演出，特別直接致電給索尼的高層，請他們准許《蜘蛛人：重生日》延後開拍，現在兩部片將在暑假檔先後上映。他覺得《奧德賽》結合諾蘭至今所有的技巧與經驗，