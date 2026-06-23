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韓國女星蔡貞安主演電影《為了現在》近日舉行VIP試映會，現場星光熠熠，其中最受矚目的，莫過於經典韓劇《咖啡王子1號店》演員們久違重聚。孔劉、尹恩惠、金材昱、金東旭等人現身力挺，讓新片首映意外成了《咖啡王子1號店》播出19年後的難得合體，也勾起大批劇迷滿滿回憶。蔡貞安23日透過個人YouTube頻道「채정안TV」公開VIP試映會現場影片，以「《為了現在》VIP試映會」為題記錄當天花絮。影片中，蔡貞安在現場迎接一眾到場好友，金智錫、李賢伊、庭沼珉、都想友、張熙軫、李美度、鄭允荷等人皆現身祝賀。不過真正掀起關注的，是《咖啡王子1號店》演員陸續到場。尹恩惠捧著花束現身，還暖心表示花是特別挑選、與蔡貞安很相襯的款式。金材昱則低調戴著口罩入場，並透露金東旭也一同前來，展現劇組多年來不變的情誼。隨後，孔劉也以帽子、口罩遮掩造型現身，一進場便與蔡貞安熱情擁抱，互動相當自然。面對一旁拍攝中的YouTube鏡頭，孔劉還開玩笑問「什麼是蔡貞安TV啊？」流露私下輕鬆的一面。到了電影放映前的舞台問候環節，孔劉和尹恩惠並肩坐在台下看著蔡貞安上台致意，短短畫面曝光後，也讓不少觀眾直呼彷彿回到《咖啡王子1號店》播出時期。《咖啡王子1號店》於2007年播出，由孔劉、尹恩惠、蔡貞安、金材昱、李善均等人主演，當年憑藉鮮明角色設定和浪漫青春氛圍紅遍亞洲，至今仍是許多觀眾心中的經典韓劇。19年後多位演員為了蔡貞安主演的新片齊聚一堂，讓劇迷們看見劇組延續多年的好交情。影片曝光後，不少網友留言表示「真的太懷念了」、「看到孔劉和尹恩惠同框就很感動」、「希望有機會看到原班人馬再合作」。