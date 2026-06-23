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陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」，引發各界批評；事後，梁致歉表示，自己語言表達失誤，為傷害農民的心表達歉意。新北市議員江怡臻痛批，梁文傑根本不是為是非對錯而道歉，是為民進黨的選情而道歉，藍白地方首長或參選人，都在談怎麼行銷，民進黨政府承諾跳票，還威脅要辦人。江怡臻今接受《千秋萬事》專訪。對於梁文傑針對日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」致歉。江怡臻表示，民進黨其實不是怕所謂的統戰，而是怕政見跳票被發現，時任農業部長陳吉仲承諾，要把鳳梨釋迦外銷5000公噸，但2025年實際外銷只有3631公噸。江怡臻也說，民進黨台北市長參選人沈伯洋說要讓水果行銷到沒有政治前提的地方，明顯就是對市政不熟悉，民進黨執政10年承諾沒有做到，地方首長幫農民找出路，中央不但不幫忙，還反過來說我要查你，又改口說要先了解一下，民進黨只想要搞選舉，大家看得很清楚了。此外，針對監察院存廢，國民黨主席鄭麗文昨天說，大家都知道修憲幾乎不可能，廢監察院必須修憲，所以不會是國民黨現在要推動的優先議題，綠營批評打臉台北市長蔣萬安。江怡臻指出，民進黨是執政黨，應該提出更多國政的議題，但現在所有的力氣就是用來分化在野黨，廢監察院的議題現在大家還在討論溝通，我們不像民進黨一樣，賴清德一錘定音，要提名誰就提名誰，要梁文傑道歉，梁文傑就一定給我道歉。