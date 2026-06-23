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民眾黨台中市議員參選人邱于珊在4月之際以民調74％勝過對手吳皇昇26％，因而獲黨提名參選北屯區議員，如今在社群指控黨部主委陳清龍要求退選，痛批「民調贏了卻被要求退選」。對此陳清龍證實有勸退對方。對此網紅四叉貓質疑，民眾黨4月22日發布提名邱于珊的公告，結果2個月後直接搓圓仔，質疑民眾黨參加初選民調報名費是15到20萬，報名費有沒有打算退給邱于珊？還有吳皇昇也該退錢給他，「都黨內指名了為什麼還要收民調的費用？」民眾黨直接搓掉議員參選人邱于珊，讓邱于珊發文怒轟「民調贏了卻被要求退選？制度如果不算數，民調還有意義嗎？」而陳清龍則證實確有此事，與對方明確說明民調嚴重落後的狀況。對此四叉貓表示，民眾黨不是最相信民調數據嗎？今年4月份做出來的民調結果邱于珊74％與吳皇昇26％，然後民眾黨官網在4月22日發布提名邱于珊的公告，結果才過2個月，6月22日直接黨內搓圓仔，民眾黨在該選區想改派吳皇昇出來選。四叉貓說，就問民眾黨參加初選民調的報名費是15到20萬，報名費有沒有打算退給邱于珊？還有吳皇昇也該退錢吧，「都黨內指名了為什麼還要收民調的費用？」