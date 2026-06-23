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▲富邦「有志一同ᵀᴹ」志工前進全台20縣市、255所國中小，幫助偏鄉與離島的孩子及早建立正確理財觀念。（圖／富邦金提供）

▲富邦金控「有志一同ᵀᴹ」公益平台滿週年，號召逾3千位同仁化身志工「邦手」。（圖／富邦金提供）

富邦金控「有志一同™」公益平台屆滿週年，在4大類志工中，金融教育是富邦投入最深的一環。從國中小建立基礎觀念、高中職探索金融職涯，到高齡資產傳承與防詐宣導，並為新住民、原住民及身心障礙等弱勢族群打造客製化課程，充分體現「讓金融素養不再有城鄉落差」的公益理念。2026年上半年，富邦金融教育志工講師走進多達255所國中小，足跡橫跨全台20個縣市，幫助偏鄉與離島的孩子及早建立正確理財觀念。以苗栗山區的南河耶拿實驗小學為例，金融志工透過遊戲互動，帶領學童分辨「想要」與「需要」，並認識各國鈔票與幣值。校長趙文德分享，高年級學生今年5月赴日進行6天國際交流，成功將課堂所學化為實戰，台幣與日幣換算迅速上手，「感謝有金融課程作為前置經驗，讓偏鄉的孩子也能學以致用。」地處偏遠、全校9成為原住民的花蓮太巴塱國小，學務組長魏宸宥則觀察到，課後已有學生主動將零用錢存入撲滿、設定目標金額逐步儲蓄，也開始懂得比較商品價格，「願意將所學運用在日常生活中。」這些第一線的轉變，正是富邦「有志一同™」公益平台一年成果的縮影。一年來串聯15家子、孫公司，號召逾3千位同仁化身志工「邦手」、累計投入6843人次，「環境、金融、陪伴、賽事」4大類志工合計服務46600小時，將企業善意化為遍及全台的社會力量。前身為富邦慈善基金會愛心志工社的富邦「有志一同™」公益平台，自2025年5月正式成立，全面升級由金控整合資源，將志工類別擴充為4大類社群，攜手200餘個非營利組織，包含新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣等各縣市社會處活動，讓員工擁有更多奉獻熱情的機會。富邦金控董事長蔡明興表示，「公益不該有城鄉的距離。富邦志工在一年內把專業與愛心帶進最缺乏資源的角落，用行動『邦助』台灣。未來富邦將持續以『正向力量 成就可能™』精神，號召更多同仁加入，讓善意走得更遠。」在「賽事志工」面向，富邦身為金融業唯一贊助國內4大馬拉松的企業，致力推動運動平權，目前已有多達65位同仁投入視障陪跑員訓練，未來可投入4大馬拉松、鐵人3項等大型賽事，陪伴每位選手安心奔向終點。有別於一般企業志工，富邦以「專業培訓」賦能同仁，更攜手MOMO親子台，邀請專業藝人講師傳授同仁訣竅，學習如何與兒童互動，成功培育100位「富邦哥哥／姐姐」志工，未來將結合平台與旗下基金會活動，前進台灣各地為孩童演出。走過第一年，「有志一同™」已從企業志工平台，成長為串聯全台、跨越世代與族群的社會共好力量。展望未來，富邦將朝全年65000小時的服務目標邁進，持續把金融專業轉化為社會溫度，並期盼帶動更多企業投身公益，讓善意風景成為日常。