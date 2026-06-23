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市場仍在押注聯準會未來一年可能降息之際，外資美銀卻提出截然不同的劇本。最新報告預估，聯準會今年下半年不但不會降息，還可能在9月、10月及12月各升息1碼，全年合計升3碼，將利率推升至4.25%至4.5%區間；降息時點甚至可能延後到2028年以後。美銀反押連三次升息美銀首席美國經濟學家Aditya Bhave指出，美銀已重新調整對貨幣政策的看法，並預期聯準會2027年全年維持利率不變。這項預測明顯比市場更鷹派，與利率期貨反映未來仍有降息空間的看法形成落差。美銀認為，過去市場擔心美國就業快速降溫，但目前相關風險已明顯下降。美國失業率與去年同期差異不大，即使利率水準較當時低75個基點，就業市場仍未出現明顯轉弱，代表聯準會暫時沒有急著透過降息支撐景氣的壓力。通膨重新成Fed最大難題相較就業，通膨才是美銀這次轉向的主因。報告預估，美國5月核心PCE年增率可能升至3.5%，較一年前增加約70個基點，且明顯高於聯準會2%的長期目標。美銀解讀，從聯準會6月經濟預測可見，仍有9名決策官員認為未來可能需要升息，即使未預期失業率進一步下滑。這代表只要通膨維持高檔，聯準會就可能持續偏向緊縮，而非等到勞動市場過熱才出手。此外，美銀也注意到Fed主席Kevin Warsh近期多次強調恢復價格穩定的重要性，並暗示當前政策未必屬於高度限制性水準，讓市場對再升息的接受度升高。3變數可能推翻升息劇本不過，美銀也列出可能改變預測的條件，包括非農就業明顯放緩、核心PCE意外快速降溫，或美股大跌、金融市場出現重大動盪。若其中一項情況發生，聯準會仍可能重新考慮轉向寬鬆。