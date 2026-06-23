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盼蔡英文「小姐」帶逛台灣 一詞惹毛台網

挨轟不尊重前元首！和真公開道歉澄清誤解

釣出本尊現身！蔡英文暖回：叫小英也可以

日本網友「和真」近日在社群平台上向前總統蔡英文發出一封公開信，原本是一段溫馨的交流願望，卻因稱呼與語氣引發誤會，在台灣網路社群掀起兩極討論。事件延燒後，和真隨即公開道歉，更釣出小英本人親自留言回應，意外促成一段跨國互動插曲。和真過去曾多次來台旅遊，近期更在Threads展開「每天發文直到我去台灣 Day X」的計畫，每天分享貼文並附上親手書寫的繁體中文內容，記錄自己學習語言與準備再訪台灣的過程。他坦言，繁體中文學習難度高，一度想放棄，但因期待能與台灣人更自然交流，仍持續堅持。在21日晚間的貼文中，和真以日本Z世代與辣妹文化的潮流網路用語「YBSG」向「蔡英文小姐」問候，並提到自己長期看到「台日友好」相關內容，因此寫下了一個願望：「希望有一天妳能帶我逛台灣，哈哈。」貼文曝光後，部分台灣網友認為用「小姐」稱呼前總統並不恰當，也質疑邀請前元首擔任私人旅遊導覽過於失禮，紛紛留言批評「蠻沒禮貌的」、「對上位者通常不會用小姐」；但也有另一派網友替和真緩頰，認為他僅是中文語感尚未成熟，並無惡意，不應過度放大。面對爭議擴大，和真陸續回覆留言致歉，並發出手寫道歉信說明，表示原以為「小姐」是對女性的通用稱呼，沒想到在對前總統的語境中不恰當，經指正已知用「女士」更合適；至於同行旅遊的說法，僅是想以輕鬆方式收尾，並非真的要求私人接待，強調是自己思慮不周。事件後續出現轉折，蔡英文海巡到了這篇貼文並親自在下方留言回應，歡迎對方來台旅行，也提到台灣人一定會很樂意分享美食與景點，同時也表明：「你要叫我蔡英文前總統、蔡英文小姐，還是小英都可以，不必太拘束，台灣的總統，也可以像是你的朋友。」這讓和真感到相當驚訝與感動，隨即再度發文致謝，使事件轉為正面討論焦點。