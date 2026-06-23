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申請美國ESTA務必透過CBP官網

網路詐騙猖獗 避免使用私營網站提交ESTA

加拿大eTA申請費用為加幣7元 慎防不實代辦

暑假旅遊高峰季將到來，外交部今（23）日提醒民眾，申請美國ESTA及加拿大eTA時，務必透過兩國政府官方網站辦理，避免誤入未經官方認證的私營代辦網站，遭收取額外費用或影響申請權益。外交部今指出，若國人欲透過「旅行授權電子系統」（Electronic System for Travel Authorization，ESTA）前往美國，建議至美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）官網辦理，切勿至網址結尾為.org或.com等未經官方認證的私營網站申辦。依據美國在台協會（AIT）官網公布的「嚴防ESTA詐騙」公告，CBP官網的ESTA申請網站是美國官方唯一授權的ESTA申請平台。外交部表示，目前網路上有未經美國政府授權的第三方網站，藉由代為提交ESTA申請並收取額外費用營利。這類私營網站雖可提供部分ESTA資訊及代辦服務，但並未獲美國政府授權，也不是美國政府附屬機構。若國人已透過第三方網站申請ESTA，AIT建議可先前往CBP官網，輸入申請人的ESTA申請編號，確認所獲發的旅行許可狀態是否正確。相關資訊也可參考外交部官網「美國免簽專區」。加拿大方面，外交部也提醒，計畫以免簽證待遇前往加拿大的國人，務必至加拿大政府官方網站申請「電子旅行授權許可證」（Electronic Travel Authorization，eTA），避免被不實代辦網站收取高額費用。申請加拿大eTA費用為加幣7元，約新台幣158元，審核約需3個工作天，但因個案處理時間不同，建議至少於出發30天前提出申請，以預留可能補件或等待審核時間。外交部也提醒，若申請時輸入錯誤個人資訊，例如護照號碼或英文姓名，將無法登機，必須重新申請，填寫時應再三確認資料正確。