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▲騰訊視頻公布的年度發布活動節目單中，全面執行演員署名行業新規定，即統一採用「本名（藝名）」的標準格式。（圖／翻攝自星扒客Firstly微博）

中國一線女星孫儷入行23年，交出《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》等夯劇代表作，2010年嫁給同為演員的鄧超，育有一雙兒女。近日中國官方執行演員署名新規定，禁止單獨使用藝名，孫儷在某活動名單中被公布本名為「孫麗」，讓不少粉絲相當詫異，「一直以為孫儷是真名，誤會好久！」關鍵字登上微博熱搜榜。因應中國廣電總局新規要求，騰訊視頻今（23）日公布的年度發布活動節目單中，全面執行演員署名行業新規定，即統一採用「本名（藝名）」的標準格式，因此可見孫儷的大頭照底下署名孫麗（孫儷），其他受影響的藝人還有丁舟杰（丁禹兮）、馮威（馮紹峰）、孫凡清（宋祖兒）等人。孫儷在2001年出道前，決定將本名裡的「麗」改為同音的「儷」，原因純粹是為了增添韻味，讓名字添上幾分古典與文化氣息，且「儷」字常出現在「伉儷」等詞彙中，充滿文學感與溫婉的氣質，更能呼應她未來在演藝圈中演繹知性、優雅的角色形象，例如《甄嬛傳》中的娘娘。許多粉絲直到今天才知道孫儷並非本名，「奇奇怪怪的冷知識又增加了」、「誰能想到孫儷原名是孫麗」、「因為新規知道了好多藝人的本名啊，孫儷真名、藝名都挺好聽的」、「讀音完全一樣，只多單人旁，變得好高級」、「孫儷孫儷叫慣了，突然聽說她本名是孫麗，還真有點不習慣」、「藝名比本名多了一個人，這個人難道就是鄧超嗎」、「這個發現讓我重新審視了她所有的角色！」今年6月，中國演藝行業開始推行演員署名新規定，要求眾明星一律使用「本名（藝名）」的標準格式，並禁止單獨使用藝名或英文名，同時，各類活動中的藝人排序也澈底摒棄流量、大小牌等因素，嚴格按照姓氏筆畫進行排列。