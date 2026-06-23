我是廣告 請繼續往下閱讀

日本國民動畫《哆啦A夢》最新劇場版《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》今年在日本上映後氣勢驚人，不僅連續6週蟬聯票房冠軍，吸引超過334萬人次進戲院觀賞，累積票房突破42億日圓（約台幣8.4億），海外市場同樣掀起熱潮。片商今（23）日正式宣布，電影將於7月8日在台灣同步推出國語配音版與日語原音版，陪伴大小朋友一起展開今夏最盛大的海底冒險。《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》講述大雄與朋友們對於暑假的露營地點意見不一，最後他們決定採納哆啦A夢的建議，借助祕密道具「海底車」和「適應燈」的力量，前往大海中央露營，與各式各樣的海底生物相遇。後來，他們發現了一艘沉船，並遇到一位神祕青年艾魯。原來，他是來自領土廣闊的海底王國「姆聯邦」的海底人，因為討厭陸上人，所以海底人對大雄一行人充滿戒心。這時，傳來了「鬼岩城…開始活動了！」的消息。這個讓海底人畏懼的鬼岩城究竟是什麼？懷抱著對夥伴的信任，大雄一行人展開足以決定地球命運的大冒險！《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》魅力席捲全球，上個月在越南上映後好評不斷、票房大爆走，目前票房已突破2000億越南盾（約2.41億台幣），不僅超越去年的《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》約1680億越南盾的票房紀錄，正式成為越南影史最賣座的《哆啦A夢》電影作品，票房更超越所有好萊塢大片和迪士尼動畫電影，登上今年越南的外語片年度票房冠軍。《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》更預計將在韓國、法國、泰國、印度等國上映，其中《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》更是法國首度在電影院大銀幕上映的《哆啦A夢》電影版。台灣部分則確定7月8日國語配音版、日語原音版同步全台上映。日本女星平愛梨是《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》的宣傳大使，獲邀為片中的「士兵」角色客串配音，這也是她首度參與動畫配音的工作。平愛梨是四個孩子的媽媽，對於這次配音的心得，她表示：「得知自己要為士兵配音之後，我開始用命令式的語氣跟孩子們說話，一開始孩子們說：『媽媽變了！』但他們早上起床的速度比平常快了很多，行動也比平時敏捷了許多，我覺得這個角色讓家裡的節奏變快了。」近日，世界盃足球賽正夯，平愛梨作為本屆日本國家足球隊「五屆老臣」長友佑都的妻子，也帶著孩子到現場為老公加油，引發日本球迷熱烈討論。平愛梨透露，當他向老公表示自己接到替哆啦A夢電影配音的工作時，長友佑都的反應是：「欸？什麼角色？哆啦A夢嗎？還是大雄？」讓她忍不住吐槽：「他真的是天然呆欸！」