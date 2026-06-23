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中國NAND Flash廠長江存儲（YMTC）追趕速度加快，根據市場研究機構Counterpoint Research指出，長江存儲全球NAND市場占有率已由去年同期的8%升至13%，不僅成為成長最快的業者，也讓三星、SK海力士等傳統記憶體大廠面臨更直接的競爭壓力。目前全球NAND營收市占仍由三星以29%居冠，SK海力士以18%排名第二，長江存儲則已站上第四大。隨市占擴張，中國記憶體業者在全球供應鏈的影響力也持續提高。營收連三季雙位數成長長江存儲近季營運成長明顯，已連續三季維持雙位數增幅。資料顯示，公司今年第一季營收達26億美元，年增幅接近445%，反映出產品出貨與市場滲透率同步提升。進軍韓國市場除了供應企業級產品，長江存儲近期也將消費級SSD品牌帶進韓國市場。韓國原本是三星與SK海力士的大本營，長江存儲選擇在當地推出消費產品，也被視為積極擴大海外能見度的動作。為支撐後續成長，長江存儲持續加速擴產。武漢第三座工廠預計2026年底投產、2027年進入全面量產。