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日本知名模特兒山田優日前受邀登上老友SHIHO（志保）的YouTube頻道，兩人不僅大談私下親密交情，山田優更在節目中徹底展現她對韓國文化的熱愛。她透露自己幾乎每天都會看韓劇，連做家事折衣服時都在看，除了超喜歡女星金高銀之外，一提到心目中的韓劇男神宋江和池昌旭更是瞬間化身小粉絲，連主持人志保都忍不住開玩笑直呼：「妳根本是韓國人吧！」SHIHO（志保）和山田優擁有30年深厚交情，兩人這次相約一同逛街購物，並在咖啡廳聚餐中大聊天。山田優笑說，自己每天摺衣服等做家事的時間，幾乎都在播放韓劇，拍攝當時正在熱追由金高銀主演的作品《柔美的細胞小將》，並大讚自己非常喜歡金高銀的演技，連對方2025年的最新驚悚影集《告白的代價》也早就已經全部追完。除了追劇清單之外，當被現場工作人員問到心目中最愛的男演員時，山田優立刻露出燦爛笑容指名宋江，接著也點名了另一位實力派男神池昌旭。工作人員聽完不禁讚嘆：「真的全都是帥哥呢」，山田優也一臉認同地頻頻點頭。追劇追成精的山田優，還分享自己其實是個不折不扣的「三星鐵粉」，從15年前入手人生第一台智慧型手機開始就一直沿用三星至今，即便身邊主流圈子和多數人都改用iPhone，她也從未動搖，甚至連帶影響了身邊的一票朋友跟著成為三星用戶。飲食方面山田優同樣偏愛韓國料理，不過有趣的是，她特別提到自己其實不怎麼吃辣炒年糕，反倒非常追求辣味的刺激。為了滿足口腹之慾，她的家裡隨時都囤有滿滿的辛拉麵和辣火雞麵，隨時想吃就能煮，讓一旁的志保也忍不住出言調侃：「妳是韓國人吧！」