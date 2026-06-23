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陳以信稱「美方認為有執政機會」 林俊憲：自信是好事但自嗨不好

把美方留校察看當模範生 林俊憲評陳以信：無話可說

甫接任國民黨文傳會主委陳以信提及，國民黨主席鄭麗文與立法院長韓國瑜相繼訪美，背後一定有原因，如果不是看到國民黨未來可能執政，不會那麼積極、主動。對此立委林俊憲今（23）日狠酸，首先美國根本沒有邀請鄭麗文，從頭到尾都是她一廂情願，如果這樣是美方對國民黨的執政認可，韓院長這趟訪美，見到更高的層級，豈不成了美方認證的「世界偉人」，陳以信居然把「留校察看」當成「模範生表揚」，想像力之豐富，「對他的自信心除了佩服，真的無話可說」。林俊憲表示，陳以信不愧是鄭麗文欽點的人馬，看來鄭麗文已經把訪美學到的「心理建設」，完全傳授給他。陳以信昨天說，院長韓國瑜這次訪美，代表美國頻繁和國民黨接觸，認為他們有望重返執政，才會如此積極見面，「我只能說，有自信是好事，但自嗨就不好了」。林俊憲說，首先，美國根本沒有邀請鄭麗文訪美，從頭到尾都是她的一廂情願，況且還用欺騙的名義，試圖混進國會議員和國安會的辦公室，最後只見到智庫和僑胞。如果這樣是美方對國民黨的執政認可，那韓院長這趟訪美，見到更高的層級，豈不成了美方認證的「世界偉人」，「看自由女神雕像都要換成韓院長的銅像」。林俊憲指出，美國這次邀約，看重的是韓院長先前在軍購協商中所展現的態度，並希望藉此機會，針對接下來的台美軍事合作，與韓院長溝通。尤其，行政院剛提出「無人載具採購特別條例」，國民黨才急急忙忙說要提出自己的版本，說穿了，就是要讓韓院長訪美更有面子。林俊憲表示，重點是，美國要「觀察」國民黨接下來的態度，而不是「背書」。這就像是，學校老師通常只會特地把班上最愛搗亂、最讓人不放心的學生叫到辦公室「輔導」，希望他改邪歸正。老師沒事會去約談每天準時交作業的乖學生嗎？最後林俊憲說，陳以信居然把「留校察看」當成「模範生表揚」，這想像力之豐富，「對他的自信心除了佩服，真的無話可說」。