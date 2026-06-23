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▲小馬雲18歲要當爸！（圖／截自星島頭條）

曾因長相神似阿里巴巴創辦人馬雲而紅遍兩岸的「小馬雲」范小勤，近日再度引發網路熱議。他的19歲女友日前在直播中親口透露，自己已懷孕兩個月，而且還是雙胞胎，消息一出立刻在社群平台炸開，讓這對交往僅約3個月的年輕情侶成為輿論焦點。范小勤出生於2008年，生於中國農村的他，因為一張臉神似馬雲的照片，在2015年意外在網路上爆紅。當年馬雲本人也在微博轉發了這張照片，幽默留言「乍一看到這小子，還以為是家裡人上傳了我小時候的照片」，讓范小勤的知名度瞬間衝上高峰。然而外界後來得知，范小勤透過父親辦理殘疾證，經專業機構鑑定後確認屬於智力二級殘疾（重度智能障礙），讓這段走紅歷程多了幾分令人憂慮的色彩。如今范小勤已年滿18歲，不再是當年那個懵懂小孩，時常將頭髮染成不同顏色、在網路上相當活躍。一踏入成年，他便在網上發出徵婚宣言，引來無數女網友加他好友，也為後來的戀情埋下伏筆。大約3個月前，一名19歲女網紅主動與范小勤見面，兩人隨即迅速展開交往。今年5月20日，范小勤正式拍片宣布找到女朋友，女方也在抖音帳號上發布被男友親吻臉頰的甜蜜影片，兩人互動相當高調，吸引大批網友關注。沒想到短短幾個月後，女方在直播期間透露，自己已經懷孕兩個月，更驚爆是雙胞胎，消息讓直播間瞬間引爆熱烈討論。這起消息在網路上引發兩極反應。部分網友留下正面祝福，但也有不少人對兩人的戀情時間點與懷孕消息抱持懷疑態度，認為整起事件不排除是為了吸引眼球、刷網路流量的操作，批評聲浪相當明顯。也有人擔憂，范小勤本身有重度智能障礙，是否具備照顧伴侶與孩子的能力，引發外界對這對年輕情侶未來生活的高度憂慮。