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金曲台語歌后孫淑媚近年因逆齡的精緻美貌引發大眾熱烈討論，甚至被網友封為台版Jennie。今（23）日她以絕美凍齡的絕佳狀態出席醫美品牌新品發表會，她一開口便幽默自嘲：「大家踴躍的程度，感覺我好像做錯事了。」坦言自己確實透過定期施打電波與音波的雙機療程來保養。不過桃花的部分依然沒有開花，自爆已經單身12年，更坦言若有適合的對象，即便是年下也沒關係。外界盛傳她是因為更換明星級化妝師才變漂亮，孫淑媚在記者會上有些不好意思地揭開真相，透露其實是因為自己中意的化妝師時間總是對不上，逼得她不得不自力自強。平時透過觀看網路美妝影片自學，從那之後到今天的記者會，所有的精緻妝容都是親自動手完成。她透露自己化妝最花時間的步驟是貼雙眼皮，完妝時間落差很大，從30分鐘到2小時不等，全看當天有沒有喝咖啡和聽音樂放鬆心情。雖然外表美回18歲的少女模樣，甚至吸引了各種代言邀約，但孫淑媚的感情生活卻已經空白很久。她大方承認上一段戀情已經是33歲，當時僅維持半年就宣告結束，至今已經過著長達12年的單身生活。由於目前每天工作行程滿檔，身邊完全沒有異性或同性追求者，讓她忍不住在現場公開徵友，表示只要對方孝順、價值觀相近且好相處就行，連姐弟戀也不設限，但也打趣補充：「如果年紀差太多，怕社會觀感不太好」。日前謝金燕曾在社群平台上發文開玩笑稱：「孫淑媚的醫生姐知道也不會跟你說」，一度掀起整形質疑的風波。對此，孫淑媚展現高EQ大方回應，表示兩人共用同一個經紀人，彼此感情很好，知道對方只是在開玩笑，完全不會介意。她更隔空向謝金燕溫情喊話，直呼兩人已經很久沒聯絡，希望對方不要害羞，可以隨時打電話給她一起約吃飯。