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▲Dyson HushJet™ Mini Cool迷你風扇首波推出「暮光粉」，機身輕巧可放桌面、手持或掛頸使用。（圖／官方提供）

Dyson黑科技縮小到掌心

▲Dyson迷你風扇推出暮光粉、極光紅、岩黑藍3款配色。（圖／官方提供）

可手持、放桌上、掛脖子 通勤旅遊都能用

夏天手持風扇是很多人的必備涼夏小物，Dyson也正式加入戰局，宣布首款手持風扇「Dyson HushJet™ Mini Cool迷你風扇」今（24）在台開賣，主打把品牌氣流科技縮小到掌心大小，最高風速可達每秒25公尺，可手持、桌面、掛頸3種使用方式，建議售價3590元。Dyson HushJet™ Mini Cool迷你風扇先前已在海外市場掀起話題，產品在英國、美國、香港等市場開賣首日即售罄，新加坡更在開賣後1.5小時完售，被視為今年夏天話題度相當高的科技小物。Dyson迷你風扇搭載品牌獨創HushJet™氣流噴射科技，Dyson表示，這項技術靈感來自航空渦輪噴射引擎，透過HushJet™星形噴嘴與蜂巢狀出風網設計，將氣流壓縮後集中投射，改善一般手持風扇風力分散或是風感不明顯的問題。機身內建最高每分鐘65000轉高速無刷馬達，在強勁模式下，最高風速可達每秒25公尺。搭配無扇葉設計，也能降低頭髮、飾品或配件捲入風扇的疑慮，對長髮使用者或掛頸使用情境更友善。機身大小約與一支智慧型手機相當，重量212g，能放入口袋、小包或隨身包款。使用方式也相當彈性，除了拿在手上，也可放在桌面，或搭配掛繩掛在胸前使用。同時搭載360度可旋轉噴嘴，使用者可依照不同情境調整送風方向，像是在辦公室、捷運通勤、戶外活動、旅行途中，都能依需求調整角度。產品提供5段風速與Boost模式，最長續航可達6小時，共有暮光粉、岩黑藍與極光紅三款配色，建議售價3590元。