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▲殷桃（左）和董子健（右）合作《我的朋友安德烈》，片中扮演母子。（圖／記者邱曾其攝）

▲王迅（左）和白客（右）都是賣座喜劇《長安的荔枝》中讓人印象深刻的配角。（圖／記者邱曾其攝）

▲陳大愚（左起）、王迅、余少群、梁靜、張頌文、殷桃、董子健、白客、陸一出席「兩岸電影展」在台灣的開幕活動。（圖／記者邱曾其攝）

第17屆兩岸電影展23日舉行開幕典禮，才以《紙盒藏迷》得到上海國際電影節最佳男演員的張頌文，與《日掛中天》導演蔡尚君一同來台參加，而其他包括《我的朋友安德烈》殷桃、董子健，《長安的荔枝》白客、王迅，《戲臺》陳大愚、余少群，《東極島》導演管虎、總製片梁靜等，也都來到台灣。《日掛中天》讓辛芷蕾榮登去年威尼斯影后，張頌文則曝自己揭曉前3度預言她會得獎。兩岸電影展今年在台灣放映的影片，除了《日掛中天》外，《長安的荔枝》、《東極島》、《戲臺》、《你行！你上！》都是中國去年暑假上映的電影。《日掛中天》裡扮演辛芷蕾舊愛的張頌文，表示和她對戲很清楚她的表現，在威尼斯就提醒她：「妳要好好準備一下上台要講什麼，妳會得獎喔。」到了第2次她還有點煩：「你講過了啦。」在典禮上還沒頒到女主角時，他又講了一次，結果揭曉，影后果然是辛芷蕾。張頌文表示，有一場戲他與扮演辛芷蕾新歡的馮紹峰在客廳爭執，她去廚房切西瓜，鏡頭只帶到她一點點手和肩膀，她卻全程保持情緒，不停切、不停吃，相當敬業。他也稱讚台灣觀眾在映後提出的問題，精準命中蔡尚君思考的核心，蔡尚君也坦言，雖然得獎的是辛芷蕾，不過仍是對這部片的肯定，還是相當開心，更表示這次見到的台灣觀眾大多看過他以前的作品，非常感動。自導自演《我的朋友安德烈》的董子健，笑稱「預算有限」，不過自己演完還要跑回去監視器看回放，感覺全組人都在看我檢視自己，非常害羞，因此注意力大都放在他演員身上。演他媽媽的殷桃，則認為角色雖然有點傻，卻非常有魅力、會讓人好奇。這樣鮮活生動的角色就會使她感到興趣，她在選擇角色時最看重的，就是人物是否有意思、是否生動。去年在中國賣座近逼近7億人民幣的《長安的荔枝》，在這次兩岸電影展反應也很熱烈，很迅速就完售。雖然是唐朝背景的劇情，卻借古諷今呈現今日許多社畜的生活，格外讓觀眾感同身受。白客透露在一場自己角色「高光時刻」、喊話要幫男主角大鵬的場面，因為彼此分開拍，他是對著一片美景大喊，不僅先確認好距離感，還因為鼓風機太大聲，必須扯開嗓子喊，拍兩條鏡頭就快缺氧了。王迅則表示，因外型的關係常常演反派，但拍《長安的荔枝》戲分雖然不很多，外景地卻幾乎都到了，甚至連殺青之後，身兼導演的大鵬還又找他去補戲，也讓他感覺蠻特別。他在片中飾演大鵬的上司，使出手段把吃力不討好的差事塞給他，堪稱整部片的劇情關鍵人物。《戲臺》也是諷刺類的歷史喜劇，將近18年前因為在《梅蘭芳》扮演青年梅蘭芳得到金馬獎最佳新演員的余少群，這次又扮演京劇名伶，演出《霸王別姬》裡的虞姬，和導演兼主角陳佩斯的兒子陳大愚合作，彼此剛好是曾經來過台灣與首度來台灣，余少群很想到陽明山、士林夜市等舊地重遊，陳大愚則直呼台灣的天氣真熱，不過感覺很宜居。《你行！你上！》則是姜文編導演，講述郎朗的故事，自己扮演郎朗的爸爸，裡面的郎朗由3位新秀接棒扮演。他還找來葛優、王傳君、胡歌、甄子丹等客串，連台灣著名的攝影大師李屏賓都被他拗去軋上一角，製片李倩表示他認為所有人都可以成為演員，也還想再找李屏賓拍戲。至於扮演成年版郎朗的陸一，至少擊敗了幾千人才拿到角色，本身就是很會彈鋼琴，外型與郎朗也有幾分神似。集合朱一龍與吳磊兩大當紅小生的《東極島》，講述二戰時期因美國魚雷擊中日本郵輪「里斯本丸」，中國漁民拯救原先困在船內被日本俘虜的英國軍人的故事，兩人都有大量的水下演出畫面，導演管虎稱吳磊從本來不會潛水，硬是練到能在水下憋氣將近4分鐘，朱一龍本來就有潛水證，開拍前也還是經過大量訓練，最後他們都被操到體脂極低、幾乎瘦到只剩皮，銀幕上的模樣也讓人印象深刻。