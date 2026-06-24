前AKB48 Team TP成員李采潔，經常被網友指出外型神似韓國女團LE SSERAFIM隊長金采源，沒想到最近卻因此捲入風波。她日前在Podcast節目中談到「撞臉金采源」對自己帶來的影響，原本只是分享真實心情，卻意外引發部分粉絲不滿，之後又因上傳模仿金采源新歌造型的仿妝影片，讓爭議進一步延燒，甚至還收到大量惡意私訊和人身攻擊，讓李采潔無奈發文，希望大家可以停止私訊謾罵。
李采潔被說像采源 竟引發粉絲謾罵聲
李采潔先前在Podcast中提到，自己因為被說長得像金采源，的確讓更多人注意到她，這點她一直都很感謝，也認為是稱讚。不過她也坦言，久而久之大家好像只記得「像金采源」這件事，反而忽略她實際拍了什麼內容、想傳達什麼。
沒想到這段發言被截出後在Threads等社群上發酵，有人認為她一邊享受「撞臉紅利」，一邊又對此表現出無奈，質疑她是在「得了便宜還賣乖」，甚至批評她根本是在藉著金采源炒話題。
李采潔仿妝采源新曲造型 被指享受紅利還賣慘
更讓部分粉絲不滿的是，李采潔近期剛好又上傳了一支模仿金采源新曲造型的仿妝與Cover影片，讓爭議再度升溫。有網友因此酸她嘴上說不想一直被貼上「像金采源」的標籤，實際上卻還是持續拍攝相關內容，質疑她根本就是在蹭熱度。
相關討論越燒越大後，也有不少偏激網友直接湧入她的私訊開罵，不只拿外貌攻擊，還出現「你以為金采源想被你像嗎」、「可不可以消失」等激烈字眼，內容相當難聽。
李采潔發文吐心聲 盼粉絲停止難聽咒罵
對此李采潔也在Threads上發文回應，她表示，自己可以理解粉絲看到喜歡的偶像一直被拿來比較，心裡可能會不舒服，所以尊重每個人的感受與想法。但她也直言，希望討論可以回到作品和內容本身，收到一些人身攻擊和惡意私訊，真的有點不太好，也請大家停止。她澄清，被說像金采源對自己來說一直都是稱讚，從來沒有否認過這件事帶來的關注與幫助。
至於Podcast中提到的無奈心情，李采潔解釋，那並不是否定「像金采源」這件事，而是因為自己每次準備作品、花時間拍片時，也希望大家能看看她真正想呈現的內容，而不只是把焦點放在外貌相似上，並強調「被說像覺得開心」和「希望大家可以不要只關注撞臉」這兩種感受並不衝突。
她也提到，這次會拍仿妝影片，單純是因為很喜歡金采源回歸的新造型，覺得非常可愛，才會想認真還原。最後她也向替自己加油打氣的粉絲道謝，希望大家不要因為這場風波影響心情，把時間留給自己喜歡的人事物，開開心心追星就好。
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李采潔先前在Podcast中提到，自己因為被說長得像金采源，的確讓更多人注意到她，這點她一直都很感謝，也認為是稱讚。不過她也坦言，久而久之大家好像只記得「像金采源」這件事，反而忽略她實際拍了什麼內容、想傳達什麼。
沒想到這段發言被截出後在Threads等社群上發酵，有人認為她一邊享受「撞臉紅利」，一邊又對此表現出無奈，質疑她是在「得了便宜還賣乖」，甚至批評她根本是在藉著金采源炒話題。
李采潔仿妝采源新曲造型 被指享受紅利還賣慘
更讓部分粉絲不滿的是，李采潔近期剛好又上傳了一支模仿金采源新曲造型的仿妝與Cover影片，讓爭議再度升溫。有網友因此酸她嘴上說不想一直被貼上「像金采源」的標籤，實際上卻還是持續拍攝相關內容，質疑她根本就是在蹭熱度。
相關討論越燒越大後，也有不少偏激網友直接湧入她的私訊開罵，不只拿外貌攻擊，還出現「你以為金采源想被你像嗎」、「可不可以消失」等激烈字眼，內容相當難聽。
李采潔發文吐心聲 盼粉絲停止難聽咒罵
對此李采潔也在Threads上發文回應，她表示，自己可以理解粉絲看到喜歡的偶像一直被拿來比較，心裡可能會不舒服，所以尊重每個人的感受與想法。但她也直言，希望討論可以回到作品和內容本身，收到一些人身攻擊和惡意私訊，真的有點不太好，也請大家停止。她澄清，被說像金采源對自己來說一直都是稱讚，從來沒有否認過這件事帶來的關注與幫助。
至於Podcast中提到的無奈心情，李采潔解釋，那並不是否定「像金采源」這件事，而是因為自己每次準備作品、花時間拍片時，也希望大家能看看她真正想呈現的內容，而不只是把焦點放在外貌相似上，並強調「被說像覺得開心」和「希望大家可以不要只關注撞臉」這兩種感受並不衝突。
她也提到，這次會拍仿妝影片，單純是因為很喜歡金采源回歸的新造型，覺得非常可愛，才會想認真還原。最後她也向替自己加油打氣的粉絲道謝，希望大家不要因為這場風波影響心情，把時間留給自己喜歡的人事物，開開心心追星就好。