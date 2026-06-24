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台東玄濟宮半夜出事！宮門遭潑穢物「尬電師父直播中愣住」

尬電師父鄔馨茹風波不斷！才剛被徒弟踢館又被潑穢物

▲21日晚間，知本永慶堂西羅殿前往玄濟宮踢館，當時尬電師父鄔馨茹還穿著黃色濟公袍迎戰，痛罵對方「忘恩負義」。（圖/Threads）

近日話題熱度非常高的台東玄濟宮近日不斷有人上門鬧事，繼日前才剛被踢館，昨（23）日晚間深夜，「濟顛禪師鄔馨茹（尬電師父）」正在直播授課時，突然宮廟外遭到不明人士潑灑穢物，讓她第一時間也愣住，隨後趕緊安撫信徒情緒，信徒也急喊：「趕快報警處理」，相關情況還有待警方釐清。臉書粉絲團《宗教爆報》昨天晚間上傳影片，事件發生在23日晚間11點多，當時鄔馨茹正開著直播向玄濟宮內的信眾講課中，原本一切都很正常，不料宮廟外突然傳出異常動靜，讓鄔馨茹也突然愣住，隨後安撫信徒情緒表示：「不要緊張」，相關人員也立刻報警處理。從影片後半段還可以看到不明人士的視角影片，一名男子坐在副駕上伺機而動，抵達玄濟宮門口之後還先調侃在宮廟前看守的幾個小弟說：「哦！很多人喔！」隨後就拿著裝穢物的水桶往宮門潑去，接著立刻跳上車離開現場。由於事發時直播仍然在進行當中，部分聲音有被收錄下來，但實際潑灑畫面連不明人士視角都沒有錄到，廟方最後也報警處理，因此詳細情況還有待警方進一步調查釐清。而在被潑穢物之前，21日晚間，知本永慶堂西羅殿前往玄濟宮踢館，當時尬電師父鄔馨茹還穿著黃色濟公袍迎戰，她拿著麥克風怒斥對方「忘恩負義」，表示當初是玄濟宮前往宮廟為神明開光，如今卻反過來踢館，甚至還開直播落淚，許多信眾對於知本永慶堂西羅殿踢館行動感到非常不滿。眼看現場雙方人馬就要發生衝突，警方也在獲報之後派員在玄濟宮前方圍出一道人牆，避免雙方有肢體上的接觸，尬電師父還大聲呼籲信眾要冷靜，不要為難警察。對於近日爭議不斷，玄濟宮也發出聲明表示，信仰不該因為超出常人認知就被貼上「假」或「怪力亂神」的標籤，最讓我們心寒的，是有些曾經受過神佛幫助、被扶持過的人，如今卻為了蹭流量反咬一口、惡意傷害師父，期盼大眾在敲鍵盤批評前能先查證，少點偏見、多點良心。