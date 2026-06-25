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▲《長安的荔枝》王迅來台，他常扮演反派角色，不擔心被定型，認為不管戲分多少，只要演得出色，觀眾喜歡，也能成為個人名場面。（圖／兩岸電影展提供）

▲《長安的荔枝》白客（左）與王迅（右）來台，該片在兩岸電影展頗受觀眾歡迎，票很快就售罄。（圖／兩岸電影展提供）

正在進行中的第17屆兩岸電影展，邀來去年熱賣近7億人民幣諷刺喜劇《長安的荔枝》白客、王迅訪台，白客在中國有「人夫感天花板」的封號，笑言：「好多年了，都不知道這個詞怎麼來的。」而他平常在家反倒喜歡看偶像的刀群舞表演，但自認肢體不協調，有接到《披荊斬棘的哥哥》邀約，最後仍決定婉拒。台灣出身、曾是韓國偶像團體成員的賴冠霖跟白客現在是經紀公司同門，推薦他可以去逛寧夏夜市。白客為了《長安的荔枝》來台灣，賴冠霖推薦他去寧夏夜市，他透露為剛來台北第一晚就吃得太撐，隔天早餐完全吃不下。他自稱是周杰倫粉絲，也看過不少台灣電影，對於台灣並不會全無認識。他雖然不認為自己有條件能參加《披荊斬棘的哥哥》，可是回到家裡還蠻喜歡看偶像的表演，尤其是整齊劃一的刀群舞，有些舞讓他看完也想跟著動一下。問他會不會練習「結尾妖精」的表情？他害羞承認，卻笑道：「這個不要寫吧。」提到《長安的荔枝》和演而優則導的大鵬合作，白客與他認識時彼此都是演員，這次大鵬兼任導演，有時候會讓白客有點恍惚，甚至因為大鵬自己扮演男主角，拍的時候不知道他出戲沒有，大鵬有時候會忘了喊卡，白客必須得適應他在演員和導演的切換。看來斯文的白客，今年初拍了打戲，為此常去健身房，練出壯碩肌肉，自我打趣稱「得天獨厚」，有「天賦肌肉」，稍為練一下就有線條。王迅也沒錯過台灣美食，透露吃了廖家牛肉麵。他和大鵬很早就合作，稱讚對方特別溫暖，和諧，關心演員，讓演員都很放鬆，而且是採取鼓勵式的導演，像是對他說：「還是得我迅哥來演」，想要改再請他調整。王迅坦言，最怕有些演員出身的導演會先演一遍給你看，顯然大鵬並不是這樣。對於《長安的荔枝》，王迅認為這是大鵬集大成的最大製作，尤其劉德華也加入演出，整個感覺就不一樣，很值得大家去電影院好好看一看。雖然片中他的戲分並不算多，卻在殺青後又接到通知，補拍了一場戲，還為此在深圳拍攝，堪稱經歷了該片所有場景。他認為演員在片中哪怕只有一場戲、一句台詞，有時候觀眾還是會看到，覺得很喜歡的話，就會成為名場面，因此不管怎樣都要賣力表現。他主要扮演壞人比較多，有點「反派專業戶」的味道，有時壞人演多了，導演會利用一點這種形象上的誤導，造成反差效果，就像是他演很好的警察，一開始觀眾覺得他應該還是壞人，後來才翻轉，所以他認為定型不用怕，證明角色詮釋得很成功。