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日本女團「みみっchu」成員川井める（Kawai Meru）近來在搭電車時，遭其他男性乘客摸大腿，事後她將過程PO上網，卻自我檢討，「也許是我不該穿著露大腿的裙子。」引來熱烈討論。川井める在X（前Twitter）發文，透露自己近日搭乘山手線列車時，被隔壁的男性乘客性騷擾，對方頻頻用手觸碰她的大腿，她當下並沒有出聲遏止，而是默默拍下影片，事後還自我檢討，「也許是我不該穿著露大腿的褲子。」還替對方找理由，「可能是不小心碰到吧。」沒想到PO文一出，立刻破900萬次瀏覽，許多粉絲都譴責該名男乘客的行為，也有人安慰她，「妳沒有做錯什麼！不要為變態找理由。」川井める也回應網友，「當下真的很害怕，所以沒辦法做出反應。」並承諾粉絲如果再遇到這樣的情況，一定會勇敢發聲。