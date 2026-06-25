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▲張鈞甯在新戲《劍來》署名出現本名「張鈞𡩋」，讓中國觀眾大嘆本名更難認。（圖／翻攝自北青娛見微博）

▲張鈞甯曾發文解釋過自己名字的由來，以及為何要改藝名。（圖／記者蘇詠智攝）

近日中國官方要求未來演員在宣傳、影視平台及公開活動中，統一採用「本名（藝名）」的署名格式，不得單獨使用藝名或英文名，使得一堆紅星的身分證上本名大公開。張鈞甯在新戲《劍來》的署名因此成了「張鈞𡩋（張鈞甯）」，讓慣用簡體字的中國網友直呼：「原名更難認！」甚至成為上了熱搜榜的討論話題。她的粉絲則稱藝名和本名其實念音一樣，就像她的優雅氣質也一如往昔，新戲演出更讓他們期待。其實張鈞甯的名字，已經好幾次成為話題，她的「𡩋」寫成「宀心冉」、是古字，和「寧」的音、義相通，媽媽也解釋過她的名字中，不過最早因為電腦選不出「𡩋」這個字，只好以發音、字形都相似的「甯」來取代。只不過一般中國觀眾要認識「甯」已經很不容易，看到「𡩋」更加一頭霧水，才會對她的名字有「越改越奇怪」的感嘆。但張鈞甯變成張鈞𡩋，不過是正名回原先的本名，而且有趣的是，就算多數台灣觀眾，也沒有念對她的名字，因為「甯」只有在做為姓氏的時候念4聲，放在名字就跟「寧」一樣念2聲，她自我介紹一直都是念成2聲，從她媽媽解釋的姓名來源，也應該是念2聲、同「寧」的意思，然而念錯她名字的人太多，她也就放棄再糾正。她前年也曾在臉書上發文，再次強調「𡩋」因為是古字，很多時候電腦無法顯示出來，因此才用「甯」代替，那時稱「沒有要更名啦」。現在因為中國官方的規定，她的本名應該會越來越常出現，觀眾也許有可能更為習慣，或者就能夠開始用本名來取代藝名。