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國內鋼鐵市場：商辦、都更撐盤，第三季鋼價看漲

精緻鋼品挹注獲利 毛利貢獻逾9成

鋼鐵龍頭中鋼昨（24）日舉行法人說明會，會中提到日本轉投資的車廠國瑞汽車在台生產汽車中，有一新款八成以上的鋼材由中鋼供應，為首次日本轉投資車廠在台生產後回銷日本，屬於日本汽車業創新。中鋼訂單數量因此提升，預計下半年進入備貨狀態，會持續掌握市場發展。針對我國鋼鐵市場，中鋼指出，鋼構業第二季住宅大樓建案數量雖受房市冷淡影響而減少，但商辦大樓需求適時支撐，整體需求仍維持穩定。第三季因成本增加推動鋼價上漲，推升客戶購料意願，市場出現提前備料跡象，後續需求仍以商辦大樓、都更案、科技廠房及橋樑為主。另，受中東戰事、地緣政治風險升高及原物料價格上漲影響，歐美終端市場經濟前景不明，業者預期第三季市況變化有限，採購策略轉趨保守。而美國總統川普的「122條款」臨時關稅將於7月到期，擬改以301條款，續對60個經濟體課徵額外關稅，不過鋼鋁232關稅仍未有變動消息傳出。中鋼近年積極推動精緻鋼品，今年第一季銷量19.3萬噸，銷售量占比11.5%，營收占比17.8%，毛利占比逾9成。顯示精緻鋼品的高技術含量及應用價值，可提升公司獲利及客戶黏著度，更能對抗景氣波動。中鋼表示，首次有日本轉頭資車廠在台生產汽車，並回銷日本，對日本汽車業是非常創新思維。根據估算，該新車車款有八成以上鋼材是由中鋼供應，下半年將進入備貨狀況，因此訂單會因此提升；中鋼會持續掌握相關市場發展。