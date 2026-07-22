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被點名選副總統 她卻說政治人生準備下車

▲許淑華擔任南投縣長以來行事低調，去年的國慶焰火晚會，難得亮麗登場。（圖／南投縣政府提供，2026.07.22）

送同仁上萬元課程 只為培養下一代人才

嘆台灣政治陷入內卷 法規愈修愈綁手綁腳

她最常對同仁說的一句話：不要怕犯錯

▲國民黨南投縣黨部主委游顥，日前主持黨內第一場地方幕僚培訓營。（圖／游顥提供，2026.07.22）

最意外的人生規劃：我不會再參選

國民黨今（22）日將正式提名南投縣長許淑華競選連任，以她目前穩居高檔的支持度來看，外界不僅看好連任之路，甚至有人開始替她規劃更大的政治舞台，認為有機會成為國民黨中生代接班要角，搭配台北市長蔣萬安角逐2028正副總統。外界曾為「蔣許配」這對高顏值搭檔能否成形，吵得擾攘不休，上個月為父親許天送辦完人生最後一場「畢業典禮」的許淑華，卻在接受《NOWNEWS》專訪時拋出震撼彈「我的人生規劃到下一個4年後就結束了，我們家不會再有人從政，我也不會繼續參選。」她講得雲淡風輕，現場所有人卻瞬間愣住。這幾年，許淑華的進步看得見，連台中市長盧秀燕都多次公開讚揚她是國民黨的明日之星。現年51歲的她，若順利連任南投縣長，卸任時不過55歲，正是政治人物最成熟、最具影響力的黃金階段。在許多人眼中，她的政治路正要迎向高峰。許淑華卻有不同想法，她認為下一個4年最重要的任務，不是思考個人更高的位置，而是把南投未來的路鋪好，讓更多優秀的新生代有機會接棒。「不是狹義的讓自己人接班，而是找到真正有能力的人。」她強調，地方政治不能永遠圍繞在少數人身上，唯有持續培養人才，才能讓南投不斷進步。近來南投縣府內部流傳一個有趣話題，許淑華不時自掏腰包，送部分縣府主管與同仁參加心靈成長課程，一堂課動輒上萬元，收到「大禮包」的人既驚喜又納悶。「為什麼是我？」面對同仁的疑惑，她的答案很直接，「我需要透過你，去影響更多身邊的人產生質變。」許淑華認為，公務體系最怕陷入慣性思維，她希望透過不同學習方式，培養更多願意突破框架的人才。她也坦言，自己這些年最大的收穫之一，就是學會不斷反省與修正自己。談到治理，許淑華突然把話題拉高到整體政治環境。她認為近年台灣政治最大的問題，是過度強調防弊，卻忽略興利。無論是流浪動物、酒駕，或各種引發社會公憤的事件，政府經常在輿論壓力下快速修法。短期看似回應民意，長期卻可能讓行政體系陷入僵化，「法規愈修愈嚴，最後把自己也綁住了」。她借用社會學名詞形容，這就是典型的「內卷」現象。為了防堵少數人出問題，最後讓大多數人失去彈性，公務員愈來愈不敢承擔，行政效率也愈來愈低。從立法委員到縣長，許淑華最大的感觸之一，就是公務員比外界想像的更害怕犯錯。她認為，公部門存在的目的就是解決問題，如果所有人都只想著不要出事，反而什麼事都做不成。因此，她最常鼓勵同仁的一句話就是「不要怕犯錯」。她以去年國慶焰火在南投舉辦為例，當時外界質疑縣府經驗不足，但她始終相信，能力不是天生就有，而是在一次次承擔責任的過程中慢慢累積。「辦不好又怎麼樣？至少下次會比這次更進步。」2024總統大選，國民黨全台失利，南投與基隆卻逆勢由綠翻藍，談到這段經驗，許淑華語氣平靜卻充滿自信，「我跟每一任黨主席都講，南投我自己會顧好，你們不用煩惱。」今年5月，國民黨南投縣黨部舉辦了全國第一場地方政治幕僚培訓，吸引不少準備投入選戰的現任黨公職、新秀充電參訓。許淑華認為，政黨經營從來不是選前衝刺，南投更不是永遠藍大於綠。過去國民黨能在南投重新站穩腳步，靠的不是口號，而是地方民代一代又一代的長期耕耘、數十年累積的基層信任。因此，她近年積極整合地方組織、培養行政與政治人才，在外界看來，更像是在為國民黨布局更長遠的未來。對此，她自信地說「如果國民黨在每個縣市都能像南投一樣，自己把自己的角色扮演好，那2026、2028當然沒有問題。」從中國小姐第4名、縣議員、市長、立委到南投首位女縣長，許淑華的人生一直在向前衝。當外界還在替她規劃下一場戰役時，她已開始思考，如何把舞台留給別人。許淑華說，未來最重要的事，是把南投政治環境打造得更健康，讓新世代有舞台、有機會。當所有人都在討論更上一層樓，她內心的盤算的卻是離開。「我27歲從政，人生有一半都在政治圈裡，我很有熱誠，也喜歡政治工作，而且不斷地學習、不斷地檢視從政的初心。」這些，怎麼會是「不再選了」的理由？許淑華說，她不斷地在提醒自己，做任何事都該適時讓自己跳出來，所以決定4年後就要退休。她笑著補充，「我也不知道以後要做什麼，但我覺得做什麼都可以。」不過她也留下伏筆，未來若有機會在公部門服務，「我覺得很好，這是我喜歡的工作，相信會做得很開心；如果沒有的話，那就是人生。」