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▲許淑華認為AI浪潮下，未來南投將吸引更多年輕人返鄉，圖為中興新村。（圖／南投縣政府提供，2026.07.22）

不追台積電神話 她看見南投真正的價值

7成縣民靠農業吃飯 南投其實藏富於民

▲全縣落實幸福巴士服務這種「看不到的政績」，卻讓偏鄉相當有感。（圖／南投縣政府提供，2026.07.22）

長輩不用擔心麻煩孩子 就是最有感的政績

一般人對許淑華最深刻的印象，或許還停留在韓流席捲全台時，舞台上造型亮眼的「神力女超人」。然而3年半前，她以55.99％得票率當選南投縣長，成為南投建縣70多年來首位女性縣長後，外界看見的，已是另一個版本的許淑華。剪去長髮、大方戴上老花眼鏡，她不再亮麗，素雅中多了幾分沉穩與篤定。許淑華不特別追求聲量，也不製造話題，即使遇到重大政治事件，藍營縣市長忙著串連亮相時，也鮮少見到她的身影，但南投近年來的幸福感與施政滿意度調查卻持續進步。對她而言，縣政工作從來不是表演，而是一場漫長的馬拉松。「把底子打好，才是迎接未來最重要的事。」這句話，也成為她執政以來最核心的信念。全台唯一不靠海的南投縣，長年被戲稱是台灣的「內地」。地大山多、老年人口比例高，缺乏大型工業與科技園區支撐，近年觀光產業又受到陸客減少、國旅降溫等因素衝擊。外界經常期待南投能複製新竹、台中的發展模式，引進科技大廠翻轉命運，許淑華卻始終保持務實，「如果我跟鄉親說，若有機會要把台積電找來設廠，那是空話、是迎合」。南投95％是山坡地，沒有足夠土地支撐大型科技聚落，她直言，與其追逐不切實際的神話，不如正視自己真正擁有的優勢。在許淑華眼中，限制南投發展工業的山林環境，恰恰也是最珍貴的資產。目前南投約有7成人口從事農業，在優異自然條件與農民技術提升下，人均農業所得高於全國平均。「我們可以說是藏富於民。」面對AI浪潮來襲，她把眼光放在未來20至30年。她認為很多產業都可能被人工智慧重塑、取代，未來人們追求的不再只是工作機會，而是生活品質與居住環境。比起追逐科技神話，她更期待南投朝綠色經濟、永續產業與全齡宜居城市發展。「這才是南投最有競爭力的地方。」談到執政成果，許淑華列出交通轉運站、國民運動中心、九九峰氦氣球樂園等重大建設，也提到上任3年清償91億元債務，讓南投成為零負債縣市。今年推動的不排富老人健保補助，更成為全台矚目的政策之一，不少其他縣市長參選人以此為政見，大喊「南投能，我們為何不能？」但真正讓她感到驕傲的，卻是幸福巴士2.0與送藥到府服務。南投幅員遼闊，許多偏鄉長輩就醫不便，小病常拖成大病。許淑華推動幸福巴士2.0，希望讓偏鄉居民更方便往返醫院、市區與生活據點。目前已逐步完成全縣13鄉鎮布建。另一項送藥到府服務，去年服務超過4000人次，今年第一季便突破1700人次，為南投贏得友善城市獎項。「很多人覺得這些事情不夠大。」她笑著說，「但對我來講，這比旁邊掛著許淑華名字的大型建設更有意義。」在她心裡，真正的治理，不一定是耀眼的建築，而是讓老人少跑一趟醫院、少麻煩一次孩子，許淑華耐住寂寞不追求掌聲，穩穩地打造厚積薄發的新南投。