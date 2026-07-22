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孩子飛出去 不代表失去南投

▲許淑華提出「母縣」概念，認為家鄉應該做孩子的後盾，幫助他們勇敢學飛。（圖／南投縣政府提供，2026.07.22）

▲許淑華稱讚對手温世政不像政治人物，「是一個很可愛的人」。（圖／記者林調遜攝，2026.07.01）

談焚化爐爭議 許淑華曝危機：各縣市都在老化

▲許淑華親自帶村里長參觀外縣市焚化爐，希望化解阻力。（圖／南投縣政府提供，2026.07.22）

南投人口持續外流，是縣長許淑華執政以來必須面對的重要課題。尤其教育資源集中都會區，不少孩子高中階段就離開家鄉。去年埔里國中與中興國中各有21人考上台中一中與台中女中；許多原民體育好手也陸續被外縣市延攬。面對外流潮，多數地方政府拚命把人才留下來，許淑華卻有不同看法。「如果孩子到外縣市、國外可以得到更多資源，不是更好嗎？」她認為不一定要把孩子綁在身邊，地方政府應該化身為後盾，讓他們有能力飛出去看看世界、參與競爭。她提出「母縣」概念，認為南投可以像母親一樣提供養分與支持，讓孩子勇敢學飛，未來即使在外闖出成績，也不會忘記自己來自哪裡。「我認為最重要的是，當他遇到困難時，我們能不能接住他。」這樣的思考方式，讓人很容易聯想到她連任的競爭對手——民進黨徵召參選人温世政。提到這位草屯國中學長，許淑華不見火藥味，笑笑地給了「很可愛」3個字，「他不像政治人物，我覺得温醫師是一個很可愛的人」。她形容對方是學經歷非常優秀的學霸，保有草屯人的草根性與親和力，幾次跑行程碰面留下不錯印象。許淑華認為，温世政能從基層一路打拚，建立頗具規模的牙醫體系，還當過新北市牙醫師公會理事長，一定就具備相當能力。尤其對方近來提出不少醫療政策建議，也讓她受到啟發。她甚至表示，若選舉結果不如温世政期待，希望他能繼續留在南投發展，「未來若有機會，我願意跟他請益，一起讓南投更好。」提到近來因南投焚化爐爭議，雙方主張歧異。「有時候基於政黨的立場，他必須要站在我的對立面來說一些話，我能夠理解」，她認為温世政的理想很棒，但和現實面存在落差，其他縣市不是不願幫南投，而是普遍面臨焚化爐老化、量能不足等隱憂，她知道大家都不喜歡嫌惡設施，但相信只要是對的政策，大部分鄉親會支持。外界普遍看好許淑華連任，但談到選情，她卻說自己越來越急，不是擔心輸贏，而是發現時間過得太快。「接下來還能待在縣政府為百姓做事的時間，其實不多了。」4年任期轉眼即逝，許多規劃中的建設與政策仍在推進，她希望爭取更多時間落實藍圖，「我很喜歡政治工作，現在的最大目標，就是把下一個4年做好」。