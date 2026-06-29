中華職棒37年新人選秀會今（29）日火熱登場，本屆選秀被評為考驗各隊球探「砂礫中挑珍珠」的選秀小年，罕見出現相隔18年的「0海歸」選手的現象，但仍吸引突破歷史新高的200人報名。本屆焦點除了大溪陳柏凱、高苑許書誠兩大游擊手，以及飆破150公里的火球男黃玠瀚、邱承奕之外，歷經日職洗禮的永田颯太郎與日籍捕手白井雄登也將挑戰成為中職史上首位引用「永田條款」獲選的外籍野手，究竟中職六隊如何出招？《NOWNEWS》將為您帶來最即時的選秀指名結果即時更新。
🟡本文重點摘要
⚾️2026年中職選秀順序
⚾️2026年中職選秀亮點選手一次看
⚾️中職選秀規則
⚾️2026年中職選秀時間、地點、選手分布狀況
⚾️2026年中職選秀轉播資訊
⚾️2026年中職選秀順序
⚾️2026年中職選秀亮點選手一次看
高中野手焦點
大學、社會人投手焦點
特殊話題球員
⚾️中職選秀規則
各球團應依照下列規定指名球員，直至各球團均放棄或無球員可選為止；但已被指名的球員，其他球團不得重複指名。
🔸按照會前排定之選拔順序依序指名1名選手，各球團均使用或放棄1次指名權後，再進行下一輪選拔。
🔸每輪選拔順序皆與前一輪相同。 球團選拔順序依照前一年度季後賽晉級狀況及球隊年度 。
🔸選秀順序決定：
1、未取得季後賽或總冠軍賽資格之所有球隊中，年度排名最後者為第1順位，其餘球隊依年度排名決定順位，排名在後者居前。其次為季後賽敗隊、總冠軍賽敗隊再次之、總冠軍球隊為最後順位。
2、未取得季後賽或總冠軍賽資格之所有球隊，年度排名相同時，以抽籤決定順位。
⚾️2026年中職選秀時間、地點、選手分布狀況
⚾️2026年中職選秀轉播資訊
電視轉播：緯來電視網
網路轉播：緯來體育台Youtube、CPBL YouTube、CPBL TV
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⚾️2026年中職選秀順序
⚾️2026年中職選秀亮點選手一次看
⚾️中職選秀規則
⚾️2026年中職選秀時間、地點、選手分布狀況
⚾️2026年中職選秀轉播資訊
|第一順位
|第二順位
|第三順位
|第四順位
|第五順位
|第六順位
|球隊
|富邦悍將
|味全龍
|台鋼雄鷹
|統一獅
|中信兄弟
|樂天桃猿
高中野手焦點
|球員
|學校
|守位／特色
|亮點
|陳柏凱
|大溪高中
|游擊手
|狀元熱門、身材條件出色，原有旅外規劃，頂級高中游擊新秀。
|許書誠
|高苑工商
|游擊手
|出身金門，有望成為中職首位金門出身野手。
|黃靖哲
|東大體中
|內野手
|外號「粉紅超跑」，速度與運動能力兼具。
|邱文佑
|平鎮高中
|內、外野皆可
|平鎮高中隊長，工具人型球員。
|帕蘇拉．塔基斯利尼安
|穀保家商
|外野／強打
|U18國手，具備三拍子能力的重砲型野手。
|球員
|所屬
|特色
|黃玠瀚
|國立體育大學
|最速超過150公里，曾落選後實力大幅提升。
|邱承奕
|臺北市立大學
|最速超過150公里，二度挑戰選秀。
|陳霆豪
|南華大學
|最快球速約149公里，為本屆左投代表人物。
|球員
|身分
|話題
|永田颯太郎
|列特博生技（社會甲組）
|曾赴日職發展，返台投入選秀，有望成為「永田條款」首位獲選外籍野手。
|白井雄登
|臺北市立大學
|日籍捕手，原本無意參選後改變心意，同樣有望成為「永田條款」首位獲選外籍野手。
各球團應依照下列規定指名球員，直至各球團均放棄或無球員可選為止；但已被指名的球員，其他球團不得重複指名。
🔸按照會前排定之選拔順序依序指名1名選手，各球團均使用或放棄1次指名權後，再進行下一輪選拔。
🔸每輪選拔順序皆與前一輪相同。 球團選拔順序依照前一年度季後賽晉級狀況及球隊年度 。
🔸選秀順序決定：
1、未取得季後賽或總冠軍賽資格之所有球隊中，年度排名最後者為第1順位，其餘球隊依年度排名決定順位，排名在後者居前。其次為季後賽敗隊、總冠軍賽敗隊再次之、總冠軍球隊為最後順位。
2、未取得季後賽或總冠軍賽資格之所有球隊，年度排名相同時，以抽籤決定順位。
|時間
|地點
|總人數
|投手
|捕手
|內野手
|外野手
|6月29日 18:30
|台中頂粵吉品
|200
|82
|20
|56
|42
電視轉播：緯來電視網
網路轉播：緯來體育台Youtube、CPBL YouTube、CPBL TV