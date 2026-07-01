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改編自福井縣立若狹高中成功研發太空食品鯖魚罐頭真實故事的《鯖魚罐頭，航向宇宙》，播出後帶動市售「若狹宇宙鯖魚罐頭」熱賣，短短2個月出貨竟是全年產量的5倍。神木隆之介受訪時也大讚合作主演的北村匠海，直言對方從第一句台詞開始，就能營造出與其他演員完全不同的氛圍，「真的非常厲害，也不是每個人都做得到，我很羨慕」。《鯖魚罐頭，航向宇宙》改編自真實故事，描述一名教師與高中生跨越世代，攜手挑戰開發「太空食品」這項重大夢想，並以此為基礎打造的原創劇情。負責生產「若狹宇宙鯖魚罐頭」的公司透露，自戲劇宣傳展開後訂單大幅增加，短短2個月出貨突破10萬罐，約為平時全年產量的5倍。社長重田洋志笑說，目前每天都是「做完一批就立刻出貨，再繼續生產」，希望盡快追上訂單，也坦言這波熱潮是令人開心的甜蜜負擔。北村匠海在殺青時表示，這是自己至今參與過學生演員更替最多的一部作品，也因此遇見許多未來值得期待的年輕演員。他說，校園劇對自己的演員生涯一直有著重要意義，所以拍攝期間盡力傾聽大家的煩惱、陪眾人聊天，也從大家身上獲得許多啟發，「很高興能因為《鯖魚罐頭，航向宇宙》與所有人相遇，希望未來還能再次和所有演員、導演及工作人員合作」。劇中飾演JAXA太空食品開發員木島真的神木隆之介，談到北村的演技表示：「他從第一句台詞開始，就能營造出和其他人完全不同的氛圍。不管那是匠海本人的個性，還是朝野老師這個角色，都有一種讓人想一直看下去的力量。」他強調，這樣的能力非常難得，「真的非常厲害，也不是每個人都做得到，我很羨慕」。神木隆之介還分享，參與作品後改變了看待宇宙的方式，他原本就喜歡看天空，也常看宇宙相關影片，過去總覺得宇宙遙不可及，但拍完這部作品後，開始覺得「只要努力、不要放棄，就有機會抵達那裡」。《鯖魚罐頭，航向宇宙》全劇已於friDay影音上架。