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台灣不動產業者面對ESG常有兩大困境：不知從何開始，或缺乏國際可辨識的衡量標準。信義企業集團以全球夥伴會員身份率先響應GRESB-Fundamentals評鑑，於 2026 年 6 月 25 日成為全球第一簽署參評合約的企業，日前偕多家單位於台北科技大學辦理研討會，以實際行動為產業提供接軌全球永續評鑑的務實起點。「GRESB 最新評級趨勢說明會暨 AP 交流研討會」由台灣幸福健築協會主辦，信義企業集團、智慧人居產業促進會、財團法人台灣建築中心、宏匯集團、國立台北科技大學及創新綠建材研發與推廣中心共同協辦，邀集不動產開發、資產管理與永續顧問等各方代表交流，盼協助台灣不動產產業建立可驗證、可持續精進的永續管理能力，接軌全球ESG評鑑標準。信義企業集團企業倫理暨永續推動辦公室經理許云昇博士表示，許多企業在面對不動產 ESG 時，常遇到兩個挑戰：第一，不知道從哪裡開始；第二，即使已經投入，也缺乏能被國際市場理解的衡量標準。Fundamentals 評鑑的價值，在於提供企業一條務實的起步路徑，讓企業先從治理架構、風險管理與制度化流程做起，逐步把永續從理念轉化為可管理、驗證、持續優化的能力。GRESB 大中華區首席代表鄧耀華指出，全球資本市場對 ESG 績效的要求持續提高，GRESB 評鑑不僅是檢視企業永續表現的工具，更是企業與投資人溝通的重要橋梁。其中Fundamentals 評鑑聚焦永續承諾、治理機制、政策規範、風險評估、利害關係人議合及利害關係人監督管理等六大核心面向，透過 17 項核心管理指標，協助企業循序建置永續資產管理基礎。許云昇博士進一步指出，信義所理解的永續，是從交易安全、服務品質、社區信任到環境責任，全面融入經營與服務本質的長期責任。信義企業集團也強調，永續轉型需要土地、建築、金融、營運、使用者與社區等整個生態系共同投入，下一階段的關鍵，在於把個別行動轉化為制度化管理能力，並以國際共同語言向投資人、客戶與社會大眾說明企業的永續價值。台灣幸福健築協會總顧問江哲銘教授表示，協會長期倡議以人為本的「健築」理念，期待 GRESB 加速與台灣接軌，協助產業在既有綠建築、健康建築與智慧建築基礎上，進一步連結國際永續資產管理標準。台灣幸福健築協會理事長邵文政亦指出，協會已將 GRESB 納入推動重點專案，期望透過跨界合作，促進台灣不動產產業與國際永續趨勢接軌。展望後續，信義企業集團將於 2026 年 11 月 20 日假政大公企中心舉辦「GRESB 2026 永續不動產年會」，持續搭建國際趨勢、產業實務與永續資產管理經驗的交流平台，分享全球與亞洲市場觀察，表揚參與GRESB評鑑的企業及GRESB AP專業夥伴，讓台灣不動產產業的行動被更多人看見。