我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林周煥雖然住院治療，但他透露肝、肺、心臟、腎臟都沒問題。（圖／IG@juhwan__lim）

▲▼林周煥（上圖）跟台灣演員鄭元暢長得很像（IG@juhwan__lim）

南韓44歲男星林周煥出道20年多年，曾演出《花樣男子》、《Oh我的鬼神君》、《任意依戀》等多部人氣作品，因為長相神似台灣演員鄭元暢，還有「韓版鄭元暢」封號。他今年初才被目擊在韓國電商Coupang（酷澎）物流中心搬貨打工引發熱議，沒想到近日突然在IG公開躺在醫院吊點滴的影片，坦言身體和心理狀態都跌到谷底，但強調肝、肺、心臟、腎臟檢查都沒有問題，喊話粉絲：「別擔心，我會沒事的。」林周煥在IG上傳一段住院治療的影片，只見他躺在病床上吊點滴，臉色略顯疲憊，他透露最近身體與心理都處於相當低潮的狀態，不過也特別強調，肝、肺、心臟、腎臟等重要器官檢查結果都正常，希望粉絲不用過度擔心，最後寫下：「別擔心，我會沒事的。」林周煥今年初才因一段意外曝光的「打工人生」掀起討論，當時有網友在京畿道利川的Coupang物流中心巧遇他搬貨，一開始還以為是哪個綜藝節目在拍攝，沒想到他從頭到尾都和其他員工一樣認真工作，毫無明星架子，甚至有同事拿到他的親筆簽名，直讚他默默做事讓人好感度大增。經紀公司Basecamp Company隨後證實，林周煥確實曾多次利用沒有拍戲的空檔，到物流中心擔任短期工讀，除了希望讓生活更充實，也藉此維持收入，目前已經結束打工，正全力投入下一部作品的準備。身高186公分的林周煥以模特兒身分出道，2009年憑藉《花樣男子》中金汎哥哥一角打開知名度，之後又在《Oh我的鬼神君》飾演反派受到高度關注，代表作還包括《雪之女王》、《醜八怪警報》、《任意依戀》、《河伯的新娘 2017》以及電影《霜花店：朕的男人》等，橫跨電視劇、電影累積超過20年演藝資歷；更因為撞臉鄭元暢，台灣劇迷常以「韓版鄭元暢」稱呼他。