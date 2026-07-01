《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽今（1）日賽程來到入圍賽最後一天，由北美LCS賽區戰隊TL對上韓國LCK賽區第二種子T1，TL在昨（6月30日）與歐洲LEC賽區第二種子KC的歐美大戰中，展現出老牌戰隊的穩定實力，今將再度和Faker交手，雙方又會激盪出什麼火花？會由誰成功晉級MSI分組賽，值得期待。
TL展現老牌戰隊實力 再對決T1
原本以為實力相近的歐美對決，北美LCS賽區戰隊TL還是展現出老牌戰隊的經驗，將首次參加國際賽事的歐洲LEC賽區第二種子KC送回家，TL打野Josedeodo在第二場比賽中拿出李星，不僅傷害全場最高，還一次都沒死過。TL在第一天的賽事強碰T1，被T1以3場全勝擊敗，今天TL是否能從T1手中取得1勝？值得期待。
MSI季中邀請賽7月1日賽程
■16:00 TL vs T1
2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
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原本以為實力相近的歐美對決，北美LCS賽區戰隊TL還是展現出老牌戰隊的經驗，將首次參加國際賽事的歐洲LEC賽區第二種子KC送回家，TL打野Josedeodo在第二場比賽中拿出李星，不僅傷害全場最高，還一次都沒死過。TL在第一天的賽事強碰T1，被T1以3場全勝擊敗，今天TL是否能從T1手中取得1勝？值得期待。
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