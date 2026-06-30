我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會舉辦2026海洋國際舞蹈藝術節活動揭幕儀式，由海洋委員會常務副主任委員吳欣修(右4)主持。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會常務副主任委員吳欣修致詞。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會於今(30)日，在高雄市前鎮區產業園區管理局高雄軟體園區國際會議廳，舉辦2026海洋國際舞蹈藝術節活動揭幕儀式，會中串聯六國舞團以舞蹈藝術打開海洋想像，期與海共舞躍動國際。海洋委員會2026海洋國際舞蹈藝術節活動揭幕儀式，是由海洋委員會常務副主任委員吳欣修主持，海洋委員會科技文教處科長劉怡伶等人與會。海洋委員會常務副主任委員吳欣修表示，2026海洋國際舞蹈藝術節活動，今年活動以Wave Up海想藝起舞舞蹈競賽與海洋國際舞蹈藝術節作為兩大主軸，盼透過藝術重新打開大眾對海洋文化的想像，其中，舞蹈藝術節以潮之身 Ocean in Motion為核心概念，將海洋由自然景觀轉化為可被感受與參與的文化經驗，並以國際交流、身體語彙、海洋文化為軸心，邀請日本、韓國、澳洲、美國、菲律賓、印尼等六國表演團隊與我國舞團共同演出，打造專屬海洋文化的國際交流平台。吳欣修說，海洋是藝術創作的靈感泉源，此次活動藉由讓各國文化與身體語彙在我國交會，也鼓勵國內團體一同參與，讓海洋文化成為被看見、被聽見、被身體感受到的文化經驗。吳欣修指出，人們對海的想像、敬畏與體會，是千百年來不斷追尋的生命核心，海洋委員會自113年推動復振航海文化力計畫，藝術創作即是重要項目，期盼各界透過歌聲與肢體語言傳達對海的想像、提升創作，並將此層面不斷開展，以展現我國推動海洋藝文創作的決心。