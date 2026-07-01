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▲外媒爆料，明年蘋果iPhone會更精彩，一共會推出6款新機，相當讓人期待。（圖／翻攝Max Tech）

iPhone 18e恐維持祖傳60Hz螢幕

20週年iPhone可能跳過iPhone 19 Pro

摺疊機Ultra2傳與20週年機同台

▲國外有科技YouTuber號稱取得 iPhone 摺疊機、18 Pro精準的模型機，且今年還沒過完，爆料大神就開始預測明年會有新一代摺疊機。（圖／翻攝Max Tech）

根據外媒報導指出，iPhone產品線傳出將在2027年迎來史上最大規模改版，蘋果可能在2027年一口氣推出6款新iPhone，並改採分批發表策略，除了標準版iPhone 18、平價版iPhone 18e之外，還包括第二代iPhoneAir、20週年紀念款iPhone 20 Pro系列，以及第二代摺疊iPhone，陣容比過往更加龐大。蘋果過去發表會多半集中在秋季發表新一代iPhone，但外媒透露，從2027年開始，讓標準版、平價版與輕薄款先在春季登場，高階Pro系列與摺疊機則留到秋季發表，藉此讓全年都有新機話題延續。消息指出，上半年預計登場的機型包括iPhone Air 2、iPhone 18、iPhone 18e，下半年則可能主打高階產品，包括iPhone 20 Pro、iPhone 20 Pro Max，以及第二代摺疊iPhone Ultra 2。目前傳出的上半年3款新機中，iPhone Air 2螢幕尺寸約6.55吋，採1.5K、120Hz LTPO OLED螢幕；iPhone18則約6.3吋，同樣支援1.5K、120HzLTPO OLED。至於入門款iPhone 18e，爆料稱將採6.12吋1.5K螢幕，但更新率仍可能維持60Hz，代表ProMotion高更新率螢幕可能仍不會下放到最平價機型。2027年也是iPhone問世20週年，因此高階旗艦機型被認為將是最大亮點，傳聞蘋果正加速推進20週年iPhone開發，外界預期新機可能採用近乎無邊框的四曲面玻璃設計，螢幕尺寸可能接近6.3吋與6.9吋，定位上取代原本的Pro與ProMax系列，新iPhone可能取消螢幕開孔，藉此打造更接近全螢幕的視覺效果。除了20週年iPhone，第二代摺疊iPhone也被點名會在2027年秋季登場，第二代摺疊iPhone可能同步推出，且皆採用2奈米製程A21晶片，意味著蘋果可能把最先進晶片、全新外型與摺疊產品線，集中放在2027年下半年亮相。